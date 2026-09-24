Geleceğin tıp hukuku masaya yatırıldı: hekim sorumluluğu ve korunma yolları konuşuldu

Hekimlik mesleğinin hukuki çerçevesi adaletle ele alındı

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Dr. Haçim İzol ve Dr. Neval Yalçın'dan oluşan heyet, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti. Toplantının odak noktası uzun süredir çalışılan Hekimlik Meslek Kanunu taslağı oldu.

Görüşmede malpraktis uygulamaları, hekimlerin hukuki güvencesi, bilirkişilik süreçleri, sağlıkta şiddet ve mesleki sorumluluğun sınırları kapsamlı biçimde ele alındı. HEKİMSEN'in açıklamasına göre amaç, tıbbi uygulamalarda bilimsel ölçütlerle ayrımı sağlamak ve hukuki öngörülebilirliği güçlendirmek.

Bilimsel kriterlerle sorumluluk ayrımı:

Heyet, komplikasyon ile tıbbi kusurun bilimsel kriterlerle ayrıştırılmasının önemine vurgu yaptı. Komplikasyonla kusurun, sistem hatasıyla bireysel hatanın birbirinden ayrılması gerektiği; hekimin sağlık sisteminin organizasyonundan kaynaklanan sorunlar yüzünden bireysel sorumluluk altında bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Bu yaklaşımın temel gerekçesi, hukuki belirsizliğin defansif tıp uygulamalarını artırabileceği; bunun da hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve sistemin sürdürülebilirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratacağıdır.

Hekimlikte bilirkişilik ve teknoloji çağının sorunları:

Bilirkişilik süreçlerinde, ilgili uzmanlık alanının bilimsel standartlarının esas alınması ve tıbbi değerlendirmelerin güncel bilimsel veriler ışığında yapılmasının gerekliliği öne çıktı. Tarafsız, alan bilgisine dayanan bilirkişi raporları hukuki kararlarda belirleyici rol oynuyor.

Görüşmede ayrıca yapay zeka destekli klinik karar sistemleri, dijital sağlık uygulamaları ve yeni tıbbi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte hekim sorumluluğu konusunda yeni soruların doğacağına dikkat çekildi. Uzm. Dr. Adil Kurban'ın sözleri toplantının perspektifini özetledi: "Tıp değişirken hukuk geride kalamaz."

Adil Kurban, Hekimlik Meslek Kanunu'nu sadece bugünün hekimlerini değil, gelecekte yetişecek hekimlerin mesleki şartlarını belirleyecek uzun vadeli bir politika olarak gördüklerini belirtti. Heyet, toplantı sonunda Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca sağlıkta şiddet konusu öncelikli başlıklardan biri oldu. HEKİMSEN, sağlık çalışanlarının fiziksel ve psikolojik güvenliğinin yalnızca bir çalışan hakkı olmadığını; bunun güvenli sağlık hizmetinin temel şartı olduğunu vurguladı. Sağlıkta şiddetle mücadelenin sadece yaptırımlarla sınırlı kalmaması, önleyici mekanizmalar, etkin soruşturma süreçleri ve güvenli çalışma ortamlarıyla bütüncül ele alınması gerektiği belirtildi.

Ziyarete ilişkin açıklamasında Uzm. Dr. Adil Kurban şu değerlendirmeyi yaptı: "Hekimlik çok yüksek bilimsel ve hukuki sorumluluk taşıyan bir meslektir. Biz hekimi sorumluluktan uzaklaştıran değil; sorumluluğun sınırlarını bilimsel gerçeklerle belirleyen bir sistem istiyoruz. Komplikasyonla kusurun, sistem hatasıyla bireysel hatanın birbirinden ayrıldığı; hekimin klinik kararını hukuki belirsizlik altında vermek zorunda kalmadığı bir yapıya ihtiyaç var".

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI UZM. DR. ADİL KURBAN, BERABERİNDE DR. HAÇİM İZOL VE DR. NEVAL YALÇIN İLE BİRLİKTE ADALET BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH AYDOĞDU'YU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.