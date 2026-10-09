Gelecek kuşaklar için eğitimde yaşanabilir çevre bilincini güçlendiriyoruz

İzmir programı ve çalıştay:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir temasları kapsamında Çiğli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu ve Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı'na katıldı. Bakan Tekin, çalıştayda öğrencilerin geliştirdiği çevre projelerini inceleyip gençlerle görüşerek deneyim ve tavsiyelerde bulundu.

Program öncesinde Dikili’de açılışı yapılan Dikili Bayburtlu Hasan Şentürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi etkinliğine katılan Tekin, Çiğli Belediye Başkanlığı ziyaretinde Başkan Onur Emrah Yıldız tarafından karşılandı. Ziyarette İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı de hazır bulundu.

Çalıştay organizasyonu Özel İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP 31) kapsamındaki hazırlıklarla örtüşen bir içerik sundu.

Müfredatta "yaşanabilir çevre" vurgusu:

Çalıştayda konuşan Tekin, eğitimde çevre bilincinin yerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Bakan Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak zaten bu bilinci vermemiz lazım. Çocuklarımız yaşanabilir bir çevrede yaşamayı öğrenmek zorundalar. Bunun şartı da içinde yaşadığı ortama bir temel hak ve hürriyet mantığıyla yaklaşıp ona göre değerlendirmesidir" dedi.

Tekin, gelecek kuşakların haklarına saygı gösterilmesinin önemine işaret ederek, "Eğer çevreyi kirletirsek, bizden sonraki kuşakların en temel haklarından birini ellerinden almış olacağız. Biz çocuklarımıza bu bilinçle yaklaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca müfredat düzenlemelerine dair açıklama yaparak, "2024 yılı itibarıyla başlattığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin odağında yerleştirdiğimiz kavramlardan bir tanesi yaşanabilir çevre. Bunu edebiyattan fizik dersine, matematikten yabancı dil dersine kadar her dersin içerisinde çocuklarımıza bu şuuru vermek üzere müfredatlarımızı revize ettik" şeklinde konuştu.

Genç projeleri ve COP31 hazırlıkları:

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamasının üçüncü yılında okullarda çevre bilincini geliştirecek etkinliklerin sürdüğünü belirtti. Çalıştayda gençlerin hem çevre duyarlılığı hem de iklim değişikliğine dair çözüm önerileri içeren projeler ortaya koyduğu vurgulandı.

Bakan Tekin, COP31 hazırlıklarıyla ilgili olarak gençler arasında düzenlenen yarışma ve seçme süreçlerine dikkat çekti: "Gençler hem çevre duyarlılıklarını hem de iklim değişikliği gibi dünyanın önündeki ana problemlerin nasıl çözülebileceğine dair projeler geliştiriyorlar. Uygun mekanizmalarla seçilen öğrencilerimizle birlikte COP31’de ülkemizi temsil edeceğiz" dedi. Tekin, seçilen projelerin uluslararası arenada sergileneceğini ve gençlerin deneyim kazanacağını müjdeledi.

Çalıştay, öğrencilerin somut proje sunumları, değerlendirme oturumları ve bakanlık temsilcileriyle görüşme fırsatlarıyla tamamlandı. Tekin, program boyunca gençlerin çevre bilincini pekiştirme ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya bırakma sorumluluğunu vurguladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN, ÇALIŞTAYDA ÖĞRENCİLERİN HAZIRLADIĞI ÇEVRE PROJELERİNİ DİKKATLE İNCELEDİ VE GENÇLERDEN BİLGİ ALDI.