Gelecek mesleki eğitimle yükselecek: MTSO gençlere yatırım çağrısı

MTSO'dan mesleki eğitime güçlü vurgu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ekonomik dönüşümün merkezinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirterek mesleki eğitimin önemine dikkat çekti. Çakır, teknolojik gelişmelerin iş yapış biçimlerini değiştirdiğini ve bu değişime uyum sağlayacak gençlerin ülke ekonomisinin rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

nitelikli insan kaynağı ve teknolojik dönüşüm:

Çakır, ekonominin geleceğinde eğitimli, beceri ve meslek sahibi gençlerin kritik rol oynayacağını ifade ederek şu değerlendirmeyi paylaştı: "Ekonomimizin gerçek gücü eğitimli ve meslek sahibi gençlerdir". Değişen dünya koşullarına yanıt verebilecek bir iş gücünün yetiştirilmesinin, bölgesel ve ulusal kalkınma açısından öncelik taşıdığını söyledi.

eğitim camiasına destek ve gelecek güveni:

MTSO olarak eğitim camiasının yanında olduklarını belirten Çakır, "Gelecek, mesleki eğitimle yükselecek. Güçlü gelecek, değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre eğitilen, beceri ve meslek sahibi gençlerle gelecek" sözleriyle gençlere duyulan güveni dile getirdi. Çakır, başta meslek liseleri olmak üzere tüm okulların ve öğrencilerin desteklenmesinin önemine değinerek, MTSO'nun eğitimli ve nitelikli gençlerin yetişmesine yönelik desteğinin sürdürüleceğini kaydetti.

MTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN SEFA ÇAKIR, EKONOMİNİN GELECEĞİNDE EĞİTİMLİ, BECERİ VE MESLEK SAHİBİ GENÇLERİN ÖNEMLİ ROL OYNAYACAĞINI BELİRTEREK, MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.