sinop'ta çocuklara sürdürülebilir balıkçılık eğitimi:

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklara su ürünleri, denizlerin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konularında bilgi verildi.

etkinliğin içeriği ve uygulamalar:

Programda çocuklara su ürünlerinin tanıtılması amacıyla görsel ve sözlü anlatımlar yapıldı; katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtıldı ve etkinlik boyunca balık burger ikram edildi. Etkinlik, genç kuşakların denizleri tanımasına yönelik pratik deneyimler sunmayı hedefledi.

neden erken yaşta bilinçlendirme önemli:

Organizatörler, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere temiz denizler bırakmanın önemine vurgu yaptı. Uzun vadede sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasının toplumsal farkındalıkla başladığı; çocuklara verilen temel bilgilerin, tüketim alışkanlıkları ve çevreye yaklaşım üzerinde kalıcı etkiler yaratabileceği belirtildi.

Programa Vali Yardımcısı Dr. Muhammed Serkan Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Sinop Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Hasan Dündar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Derya Özdemir ve kurum personeli katıldı.

Yetkililer, benzer farkındalık çalışmalarının sürekliliğine dikkat çekerek çocukların deniz ve su ürünleri hakkında doğru bilgi edinmelerinin, sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasında temel adımlardan biri olduğunu vurguladı.

SİNOP’TA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE ÇOCUKLARA SU ÜRÜNLERİNİN, DENİZLERİN KORUNMASININ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ ANLATILDI.