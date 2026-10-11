Gelenek sofraları genç nesle taşınıyor: Kayseri Gastronomi Günleri'nde ev hanımları ve minik şefler yarışacak

Kayseri Gastronomi Günleri dört gün boyunca gelenekleri yaşatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde ziyaretçilere kapılarını açıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın duyurduğu organizasyon, yöresel lezzetlerin tanıtımının yanı sıra geleneksel mutfak kültürünün yeni nesillere aktarılmasına odaklanacak. Etkinlikler; şef buluşmaları, atölye çalışmaları, söyleşiler ve yemek sunumlarının yanı sıra ev hanımları ile çocuklara yönelik yarışmaları da kapsayacak.

Ev hanımları yarışması: yağlama ve gül baklava:

Organizasyon kapsamında düzenlenecek Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışmasında Kayseri mutfağının öne çıkan isimleri arasında yer alan yağlama ve gül baklava kategorilerine odaklanılacak. Yarışmaya 18 yaş ve üzerindeki kadınlar katılabilecek; profesyonel şeflerin başvuruları kabul edilmeyecek. 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 12.30da yapılacak yarışmada katılımcıların yemekleri altı kişilik, önceden pişirilmiş ve servise hazır şekilde getirmeleri gerekecek ve her yarışmacının iki adet servis tabağını kendisi temin etmesi şartı aranacak.

Yarışmaya ilişkin diğer kurallar arasında malzeme ve pişirme giderlerinin katılımcıya ait olması, her yarışmacının yalnızca bir kategoride yarışabilmesi ve yemek sunumunun yalnızca başvuru sahibi tarafından yapılması yer alıyor. Başvurular şahsen ve yüz yüze doldurulacak başvuru formu ile Merkez Kütüphane'ye yapılacak. Ayrıntılı bilgi için 0352 207 16 27 numaralı telefonla iletişime geçilebiliyor.

Minik şefler mutfakta: mantı canlı yapımı ve sunumu:

Çocuklara yönelik etkinlikler arasında yer alan 'Minik Şefler Mutfakta' yarışması, Kayseri mantısının yeni nesillere tanıtılmasını hedefliyor. 8-14 yaş arasındaki çocuklar yarışmaya anneleriyle birlikte katılabilecek. Yarışmacılar, çadırda kurulacak mutfakta mantının hazırlık, pişirme ve sunum aşamalarını canlı olarak gerçekleştirecekler.

Yarışma için belirlenen süre 60 dakika olup, katılımcıların jüri üyelerinin sayısına yetecek kadar porsiyon hazırlamaları gerekiyor. Mantı yapımında kullanılacak hamur, kıyma ve benzeri malzemeler Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Başvurular yine Merkez Kütüphane'ye şahsen yapılacak; başvuru sırasında anne ve çocuğa ait iki adet vesikalık fotoğraf sunulması zorunlu. Başvuru formu doldurmayanlar veya başvuru numarası olmayanlar yarışmaya alınmayacak. Bilgi ve başvuru için 0352 207 16 27 aranabilir.

Gastronomik mirasın korunması ve kuşaklar arası aktarım:

Kayseri Gastronomi Günleri, sadece lezzetleri sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda yerel mutfak kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinlikler, ev hanımlarının geleneksel tariflerini görünür kılarken, çocukların anneleriyle birlikte uygulamalı olarak deneyim kazanmasına imkân verecek. Anadolu’nun zengin mutfak mirasından beslenen Kayseri mutfağı; mantı, yağlama, pastırma, sucuk ve özgün tatlılarıyla tanınıyor. UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi’nde yer alan Kayseri’nin gastronomi potansiyelini ön plana çıkaracak bu organizasyon, 22-25 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde tüm ziyaretçilerini bekliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 22-25 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK 4. KAYSERİ GASTRONOMİ GÜNLERİ, YÖRESEL LEZZETLERİN TANITIMININ YANI SIRA GELENEKSEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN YENİ NESİLLERE AKTARILMASINA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.