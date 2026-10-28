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Geleneksel Çerkes lezzetleri burs fonu oluşturuyor

Kayseri'de düzenlenen panayırda satışa sunulan Çerkes yemekleri, el sanatları ve coğrafi işaretli ürünlerle üniversite öğrencilerine burs sağlanacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Geleneksel Çerkes lezzetleri burs fonu oluşturuyor

Kayseri'de dernek panayırıyla eğitim desteği hedefleniyor

Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği binasında açılan panayırdan elde edilecek gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak aktarılacak. Açılışa Kocasinan Kaymakamı ve Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Aydın Kalkan, Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları Başkanı Serhat Baloğlu, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

etkinlikte sunulan ürünler:

Panayırda geleneksel Çerkes mutfağının öne çıkan lezzetleri sergileniyor. Organizasyonda haluj, Çerkes mantısı (patatesli ve etli olmak üzere iki çeşidiyle), fırında kıymalı pide, gubate, özel günlerde sunulan ekmek türü, yaprak sarma, çeşitli tatlılar ve ev yapımı erişte ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca Çerkes el sanatlarına ait takılar, çocuk giysileri, yastık örtüleri ve ev tekstili ürünleri de satışa çıkarıldı. Derneğin Örenşehir'de coğrafi işaretli olarak tescillenen Çerkes peyniri de panayırda ikram ediliyor.

burs hedefi ve çağrı:

Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Aydın Kalkan, etkinliğin 2026 panayırı kapsamında geleneksel hale getirildiğini ve amaçlarının yükseköğretimde okuyan öğrencilerin burs ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti. Kalkan hemşehrilerini ve hayırseverleri panayıra davet ederek, bir öğrenciye dokunmanın ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurguladı. Etkinliğin pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Derneğin Kadın Kolları Başkanı Serhat Baloğlu ise hazırlık sürecine değinerek, ekipte resmi olarak 8 kişinin bulunduğunu ancak hemşehrilerden gelen desteklerle çalışmanın genişlediğini aktardı. Baloğlu, önceden hazırlanan hamur işleri ve el ürünlerinin satışından elde edilecek gelirin burslu çocukların eğitimine aktarılacağını ifade etti ve katkı sağlamak isteyenleri panayıra davet etti.

Panayır, yöresel tatları deneyimlemek isteyenler ile öğrencilerin eğitimine katkı sunmak isteyenleri bir araya getiriyor; dernek yetkilileri ziyaretçilere hem kültürel bir deneyim hem de sosyal sorumluluk fırsatı sunulduğunu belirtti.

KAYSERİ’DE BİRLEŞİK KAFKASYA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PANAYIRDA SERGİLENEN GELENEKSEL ÇERKES...

KAYSERİ’DE BİRLEŞİK KAFKASYA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN PANAYIRDA SERGİLENEN GELENEKSEL ÇERKES ÜRÜNLERİNDEN ELDE EDİLEN GELİR İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK OLUNACAK. SERHAT BALOĞLU (SOLDA) AYDIN KALKAN (SAĞDA)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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