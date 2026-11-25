Düzce'de geleneksel sanat ve belgelendirme

Melek Süreyya Tok, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Yapımı Kağıt alanında verilen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı ile belgelendirildi. Düzce'de yürütülen çalışmalar kapsamında Tok, sanatın tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki görüş ve planlarını paylaştı.

Belgelendirme sürecinin ardından Tok, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile bir araya gelerek el yapımı kâğıt geleneğinin sürdürülebilirliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, yerel düzeyde yapılabilecek tanıtım faaliyetleri ve eğitim çalışmaları ele alındı.

Yaşatma ve tanıtım çabaları:

Tok, el yapımı kâğıt sanatının yalnızca estetik bir ürün olmadığını, aynı zamanda kültürel hafızanın taşınmasında rol oynadığını vurguladı. Geleneksel üretim tekniklerinin korunmasının, atölye çalışmaları, gösterimler ve gençlere yönelik eğitim programlarıyla mümkün olacağı belirtildi. Bu çalışmalar, sanatın görünürlüğünü artırmayı ve meraklı yeni kuşakları sürece çekmeyi amaçlıyor.

Belgelendirmenin etkisi:

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı'nın verilmesinin, hem sanatçının çalışmasına resmi bir tanınırlık kazandırdığı hem de el yapımı kâğıt sanatına dikkat çektiği ifade edildi. Tok'un belgelendirilmesi, geleneksel el sanatlarının korunması yönündeki çabaların önemini ortaya koyuyor ve yerel aktörlerin işbirliğini teşvik ediyor.

Görüşmede ayrıca, geleneksel üretim yöntemleriyle sürdürülen el yapımı kâğıt sanatının kültürel değerlerin korunmasında oynadığı rol, geçmişten günümüze uzanan zanaat geleneğinin önemi ve bu mirasın sürekliliği için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Tok ve kurum temsilcileri, geleceğe dönük planlar arasında atölye sayısını artırma, okullarda tanıtım etkinlikleri düzenleme ve ustadan çırağa geçişi kolaylaştıracak eğitim modellerini geliştirme hedeflerini paylaştı. Bu adımların, el yapımı kâğıt sanatının yaşatılmasında belirleyici olması bekleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN “GELENEKSEL EL YAPIMI KÂĞIT” ALANINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICISI KARTI VERİLEN MELEK SÜREYYA TOK, DÜZCE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ ESRA ALEMDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ.