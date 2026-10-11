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Gelibolu'da banyoda yaşamını yitiren Avni Çakır'ın ölümü inceleniyor

Gelibolu'da eşi banyodan çıkmayan 55 yaşındaki Avni Çakır, kapı kilitli olduğu için itfaiyenin açtığı kapıdan ölü bulundu; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gelibolu'da banyoda yaşamını yitiren Avni Çakır'ın ölümü inceleniyor

Gelibolu'da banyoda yaşamını yitiren Avni Çakır'ın ölümü inceleniyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, sabah saatlerinde bir evde banyodan çıkmayan kişinin bulunması üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan müdahale sonucu yaşamını yitirmiş bir kişi ile karşılaştı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Müdahale süreci:

Eşi tarafından banyodan çıkmayan ve içeriden yanıt alınamayan 55 yaşındaki Avni Çakır için kadın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiyenin müdahalesiyle içeri girdi.

Soruşturma ve tutanaklar:

Ekiplerin yaptığı kontrolde Avni Çakır'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın gerçekleştiği adres Yazıcızade Mahallesi Yürek Baba Sokak olarak kaydedildi ve yetkililer olaya ilişkin inceleme başlattı.

AVNİ ÇAKIR (55) HAYATINI KAYBETTİ.

AVNİ ÇAKIR (55) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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