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Gelibolu'da görev başında duygusal anlar: nikah memuru kızının nikahını kıydı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 17 yıldır nikah memuru olan Serkan Özel, kızı Asena ile damadı İsmail Akbulut'un nikahını Kavakköy Belediye Tesisleri'nde duygulu anlarla kıydı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gelibolu'da görev başında duygusal anlar: nikah memuru kızının nikahını kıydı

Gelibolu'da nikah töreninde görevini ailesi için yerine getirdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uzun yıllardır çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden nikah memuru Serkan Özel, bu kez resmi göreviyle kendi ailesinin en özel anına eşlik etti. 17 yıldır bu görevi yürüten Özel, kızının nikahını kıyarak hem mesleğinin hem de babalığın duygusunu aynı anda yaşadı.

Törenin ayrıntıları:

Merasim, Kavakköy Belediye Tesisleri'nde düzenlendi. Çiftin nikah ve düğün törenine davetliler katıldı; nikahı kıyılan çiftler Asena Özel ve İsmail Akbulut olarak kayıtlara geçti. Etkinlikte hem resmi işlem hem de kutlama programı bir arada yürütüldü.

Nikah memurunun duyguları:

Serkan Özel törende duygularını paylaşarak görevini yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Özel, "Kızımın nikahını kıymak bizlere nasip oldu, bu durumdan dolayı büyük bir mutluluk ve duygu yoğunluğu içerisindeyim" ifadelerini kullandı. Uzun yıllar boyunca yüzlerce çiftin nikahını kıyan memurun kendi ailesinin töreninde görev alması, davetliler tarafından da sıcak karşılandı.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE YÜZLERCE ÇİFTİN NİKAHINI KIYAN NİKAH MEMURU SERKAN ÖZEL, BU KEZ...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE YÜZLERCE ÇİFTİN NİKAHINI KIYAN NİKAH MEMURU SERKAN ÖZEL, BU KEZ KIZININ NİKAHINI KIYDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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