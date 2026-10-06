Gelibolu'da sahte polis şebekesi çökertildi: 10 milyon liralık vurgun

Gelibolu'da 10 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: tutuklamalar gerçekleşti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli, İzmir ve İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, Gelibolu merkezli dolandırıcılık şebekesinin tespit edilmesinin ardından şüphelileri farklı illerde tespit edip yakaladı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı ve toplamda 10 milyon TL tutarında vurgun yapıldığı iddia edildi.

genel denetimler ve ele geçenler:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında, toplam 12 bin 402 şahıs ve 2 bin 520 araç kontrol edildi. Uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli tespit edilirken, bu kişilerden 5'i mahkemece tutuklandı.

Denetimler kapsamında ayrıca yasal işlem gerektiren çok sayıda unsur ele geçirildi: 170 gram narkotik madde, 24 adet hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL, 2 adet tabanca ve 36 adet fişek yetkililerce kayıt altına alındı. Trafik kurallarını ihlal eden 598 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

kaçak göçmen operasyonu:

Aynı dönemde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Çanakkale'den yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda kullanım amaçlı olduğu değerlendirilen 5 araç, toplam 128 bin 200 TL, 26 can yeleği, 16 can simidi ve 4 el hava pompası ele geçirildi.

Çanakkale emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında ilgili şüpheliler adli mercilere sevk edilip, soruşturmalar doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE KENDİSİNİ EMNİYET GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK MEYDANA VATANDAŞLARI 10 MİLYON TL DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ İZMİR VE İSTANBUL İLLERİNDE YAKALANARAK SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR.