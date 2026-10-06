Dolar 49,1702 +0,11%
Euro 55,3504 +0,37%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.628,06 +0,86%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,15 +0,83%
--°

Gelibolu'da sahte polis şebekesi çökertildi: 10 milyon liralık vurgun

Gelibolu'da kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları 10 milyon TL dolandıran iki şüpheli İzmir ve İstanbul'da yakalandı, mahkemece tutuklandılar.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gelibolu'da sahte polis şebekesi çökertildi: 10 milyon liralık vurgun

Gelibolu'da 10 milyon liralık dolandırıcılık iddiası: tutuklamalar gerçekleşti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen iki şüpheli, İzmir ve İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

operasyonun ayrıntıları:

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, Gelibolu merkezli dolandırıcılık şebekesinin tespit edilmesinin ardından şüphelileri farklı illerde tespit edip yakaladı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin vatandaşları arayıp kendilerini polis olarak tanıttığı ve toplamda 10 milyon TL tutarında vurgun yapıldığı iddia edildi.

genel denetimler ve ele geçenler:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında, toplam 12 bin 402 şahıs ve 2 bin 520 araç kontrol edildi. Uygulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli tespit edilirken, bu kişilerden 5'i mahkemece tutuklandı.

Denetimler kapsamında ayrıca yasal işlem gerektiren çok sayıda unsur ele geçirildi: 170 gram narkotik madde, 24 adet hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL, 2 adet tabanca ve 36 adet fişek yetkililerce kayıt altına alındı. Trafik kurallarını ihlal eden 598 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

kaçak göçmen operasyonu:

Aynı dönemde gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Çanakkale'den yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen yakalanarak Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda kullanım amaçlı olduğu değerlendirilen 5 araç, toplam 128 bin 200 TL, 26 can yeleği, 16 can simidi ve 4 el hava pompası ele geçirildi.

Çanakkale emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında ilgili şüpheliler adli mercilere sevk edilip, soruşturmalar doğrultusunda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE KENDİSİNİ EMNİYET GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK MEYDANA VATANDAŞLARI...

ÇANAKKALE’NİN GELİBOLU İLÇESİNDE KENDİSİNİ EMNİYET GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK MEYDANA VATANDAŞLARI 10 MİLYON TL DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ İZMİR VE İSTANBUL İLLERİNDE YAKALANARAK SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANDILAR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor
images

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı
images

Efeler'de tütün kaçakçılığı çökertildi: makineler, makaronlar ve 380 kilo tütün...
images

Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

Bünyan kara yolunda çarpışma can aldı: bir kişi öldü, üç yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi