Dolar 49,5975 +0,03%
Euro 55,6918 -0,04%
Bist 11.580,67 -1,84%
Altın Gram 6.612,63 +0,10%
EUR/USD 1,1225 -0,13%
Brent Petrol 109,17 +0,35%
--°

Gelinlik ve abiye dünyası Fuar İzmir'de buluştu

Fashion Prime, İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir’de başladı; 21-23 Ekim'de defileler, atölyeler ve 13 ülkeden alıcılar katılıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gelinlik ve abiye dünyası Fuar İzmir'de buluştu

Fashion Prime kapılarını açtı

Gelinlik ve abiye üreticileri ile kumaş ve aksesuar tedarikçilerini bir araya getiren Fashion Prime, İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Fuar İzmir'de açıldı. Dokuzuncu kez düzenlenen fuar, 21-23 Ekim tarihlerinde sektöre yönelik defileler, tasarım atölyeleri ve uluslararası alım heyeti programlarıyla sürdürülecek aktiviteleri kapsıyor.

Katılımcılar ve program:

Bu yıl fuarda 47 firma stant açarken, ABD, Azerbaycan, Hollanda, İtalya, Fransa ve İspanya dahil olmak üzere 13 ülkeden profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Etkinlik takviminde 21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek karma ve özel konsept defileler ile katılımcı firmaların kumaş ve aksesuarlarını podyuma taşıyan gösterimler yer alıyor. Fuarda ayrıca interaktif atölyeler ve uluslararası alım heyeti programları planlanmış; amaç, firmaların yeni ticari bağlantılar kurmasını ve ürün görünürlüklerini artırmasını sağlamak.

İzmir'in rolü ve hedefler:

Açılışta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, İzmir'in fuarcılık tarihine vurgu yaptı. Yıldız, 'İzmir, fuarcılık serüveninde Türkiye’nin öncü ve önder ilidir. ‘İzmir Fuarlar Şehri’ tanımı, tarihi olarak hak ettiğimiz bir tanımdır' sözleriyle kentin rolünü öne çıkardı.

Yıldız ayrıca, 'İzmir'in kaybedecek zamanı kalmadı' ifadeleriyle yerel yönetimler, oda ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ekonomiyi büyütecek, sektörlere destek verecek fuarlar düzenleme hedefini yineledi. Açılışa İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer ile çok sayıda oda, dernek ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Üç aşamalı destek ve gelecek takvim:

İZFAŞ, Fashion Prime'ı, üretimden ihracata uzanan süreçte sektöre destek veren üç organizasyonun ilk halkası olarak konumlandırıyor. Buna göre İzmir Bridal Week ilk kez 24-26 Kasım 2026 tarihlerinde yeni sezon koleksiyonlarını tanıtacak; IF Wedding Fashion İzmir ise 19-22 Ocak 2027 tarihlerinde 20'nci kez düzenlenerek ulusal ve uluslararası alıcıları bir araya getirecek. Bu üç organizasyonla tedarikten tasarıma ve ihracata uzanan bütüncül bir destek zinciri oluşturulması hedefleniyor.

Fuar boyunca sergilenecek tasarımlar, kumaş ve aksesuarların tasarıma dönüşüm sürecini görünür kılarken, uluslararası alım heyetleriyle firmaların ihracat bağlantıları güçlendirilmesi amaçlanıyor. Fashion Prime, gelinlik ve abiye sektörünün hem yerel üretim hem de küresel pazarlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefleyen bir platform olarak öne çıkıyor.

GELİNLİK VE ABİYE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİLERİNİ KUMAŞ VE AKSESUAR TEDARİKÇİLERİYLE BULUŞTURAN FASHİON...

GELİNLİK VE ABİYE SEKTÖRÜNÜN ÜRETİCİLERİNİ KUMAŞ VE AKSESUAR TEDARİKÇİLERİYLE BULUŞTURAN FASHİON PRİME, FUAR İZMİR'DE KAPILARINI AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmaniye'de başkan Çenet çiftçilerle fıstık hasadı yapıp festivale davet etti
images

Muğla'da turizmi 12 aya yayma planı: marka güçlendirme ve spor turizmi öne çıktı
images

Savur'dan Nobel'e uzanan öykü: Aziz Sancar'ın baba ocağı müze oldu
images

Savur'daki Aziz Sancar'ın evi bilimin hafızası oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Döküm sanayisinde 3 milyon ton kapasiteyle dünya ve Avrupa sıralamasında üst sıralardayız

Abdurrahmanlar mevkisinde devrilen otomobilde iki kişi yaralandı

Mavi listenin seçtiği isim meclis oylamasına sunuluyor: Ece Baysal Güngör

Adana'da kasada oturan çocuğa kurşun: 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor