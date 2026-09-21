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Gelişim Sahnesi yeni dönem tiyatro eğitimlerini açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gelişim Sahnesi, 15 yaş ve üzeri adaylar için uygulamalı tiyatro eğitimi başvurularını 9 Ekim 2026'ya kadar alıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gelişim Sahnesi yeni dönem tiyatro eğitimlerini açtı

Gelişim Sahnesi yeni dönem kayıtlarını duyurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çatısı altında faaliyet gösteren Gelişim Sahnesi, 2026 yeni dönem tiyatro eğitimleri için kayıtları başlattı. Program, tiyatroya ilgi duyan ve sahne deneyimi kazanmak isteyen herkese açık olarak planlandı. Başvurular, 15 yaş ve üzeri adayları kapsıyor ve son başvuru tarihi 9 Ekim 2026 olarak duyuruldu.

kurs içeriği ve eğitim kadrosu:

Eğitimler, Şehir Tiyatrosu’nun profesyonel sanatçıları tarafından verilecek; kursiyerler hem teorik hem de pratik çalışmalarla sahne sanatlarının temellerini öğrenecek. Program, oyunculuk teknikleri, metin çalışması, doğaçlama ve sahne disiplinini içerecek şekilde yapılandırıldı. Eğitimin amacı, tiyatronun birleştirici gücünü yaygınlaştırmak ve katılımcıların bireysel gelişimine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Kurs boyunca katılımcılara sahne hazırlığı, rol çalışma yöntemleri ve izleyiciyle iletişim gibi konularda uygulamalı dersler sunulacak. Eğitmenler, yıl içinde yürütülecek atölye ve prova süreçlerinde kursiyerlere birebir yönlendirme sağlayacak.

sahne deneyimi ve başvuru süreci:

Gelişim Sahnesi, eğitimleri yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı tutmuyor; dönem sonunda üretilen projeler Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda sergilenecek. Geçen dönem kursiyerlerinin hazırladığı oyunlar sezon boyunca izleyiciyle buluşmaya devam etti ve yeni dönem katılımcıları da benzer sahne fırsatlarına erişebilecek.

Başvurular Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’na yapılacak. Son başvuru tarihinin ardından yetenek sınavı ile seçmeler gerçekleştirilecek ve başarılı adaylar yıl boyunca sürecek tiyatro eğitimine kabul edilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu adımla "Sanatla Daha Güçlü Bir Denizli" vizyonunu sahne çalışmalarına yansıtmaya devam ediyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GELİŞİM SAHNESİ, YENİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GELİŞİM SAHNESİ, YENİ DÖNEM TİYATRO EĞİTİMLERİ İÇİN KAPILARINI AÇIYOR. 15 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ TİYATRO TUTKUNLARI, 9 EKİM 2026’YA KADAR BAŞVURUDA BULUNABİLECEK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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