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Gemiç'te imece ruhuyla süren gözleme günleri

Gemiç mahallesinde her Cuma namazı sonrası imeceyle hazırlanan gözlemeler, Sarıkaya ailesinin ev sahipliğinde mahalleliye ve misafirlere ikram ediliyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gemiç'te imece ruhuyla süren gözleme günleri

Gemiç'te geleneksel etkinlik devam ediyor:

Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, yıllardır sürdürdükleri imece usulü gözleme günlerini bu haftada gerçekleştirdi. Etkinlikler genellikle her Cuma namazı sonrasında yapılıyor ve mahalle halkı ile bölgeyi ziyarete gelenleri bir sofrada buluşturuyor.

Gözlemeler, mahalle içindeki sosyal tesislerde ya da topluca kurulan ocaklarda hazırlanıyor. Katılımcılar, ya imece şeklinde malzemeyi paylaşarak ya da bir ailenin üstlenmesiyle hazırlık yaparak ortaya çıkan gözlemeleri çay, ayran ve karpuz eşliğinde ikram ediyorlar. Bu uygulama, hem komşuluk bağlarını güçlendiriyor hem de mahalleye yolu düşenleri sohbete davet ediyor.

Etkinliğin işleyişi ve katılım:

Gemiç halkı etkinliklere gönüllü olarak katılıyor; bazı haftalarda bir aile tüm hazırlığı üstlenirken, diğer zamanlarda mahalleli imeceyle malzeme ve işbölümü yapıyor. Hazırlanan gözlemeler yoldan geçenlere de ikram ediliyor, böylece geleneksel tatların paylaşımı genişliyor. Sosyal buluşma niteliği taşıyan etkinlikler, mahallede birlik ve beraberliğin sembolü haline geldi.

Sözler ve davet:

Bu Cuma günü gözleme davetini üstlenen Sarıkaya ailesinden Altan Sarıkaya, "Gemiç köyünün geleneksel hale gelmiş olan gözleme ikramı bu hafta bize nasip oldu. Rabbim hayrımızı kabul etsin, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Gemiç Mahallesi Muhtarı Ahmet Bulut ise etkinliğin düzenli yapıldığına dikkat çekerek, "Seyitgazi’ye 30 kilometre uzaklıkta olan Gemiç köyünde her Cuma günü namaz sonrasında sosyal tesislerimizde gözleme ikramı oluyor. Her çeşit gözlememiz burada hazırlayıp mahalle halkımızla misafirlerimizle afiyetle yeme fırsatımız oluyor. Yolu düşen herkesi mahallemize davet ediyoruz. Yemek isteyenler buyursun gelsin" ifadelerini kullandı.

Gözleme günleri, Gemiç'te hem kültürel sürekliliğin korunmasına hem de mahalle dayanışmasının görünür şekilde yaşanmasına katkı sağlıyor. Katılımcılar, basit ama güçlü bu geleneğin komşuluk bağlarını her hafta tazelediğini belirtiyor.

HER CUMA GELENEKSEL HALE GETİRDİKLERİ GÖZLEME GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR.

HER CUMA GELENEKSEL HALE GETİRDİKLERİ GÖZLEME GÜNÜNE DEVAM EDİYORLAR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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