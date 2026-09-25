Gemlik açık ceza infaz kurumunda gerçekçiliğiyle öne çıkan olağanüstü hal tatbikatı

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikatın genel çerçevesi

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek ve can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi. Senaryo ve uygulama olarak gerçeği aratmayan tatbikat, kurum içi prosedürlerin işletilmesi ve dış kurumlarla eş zamanlı koordinasyonun sınanması üzerine kurgulandı.

Katılım ve idari sevk:

Tatbikat, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş yönetiminde gerçekleştirildi. Sürece; Bursa Cumhuriyet Savcısı Bilal Kaygusuz, Kurum Müdürü Gürsel Beliye, Kurum İkinci Müdürleri Mehmet Şen ve Ahmet Erci ile kurum personeli eksiksiz katıldı. Bu kapsamlı katılım, tatbikatın denetim ve değerlendirme hattını güçlendirdi.

Tatbikat anında uygulanan müdahale adımları:

Senaryo gereği duyurulan olağanüstü hal alarmının ardından, kurumun eylem planı saniyeler içinde devreye sokuldu. İç güvenliğin sağlanması, tahliye planlarının işletilmesi ve dış destek kuvvetlerinin yönlendirilmesi eş zamanlı şekilde yürütüldü. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, UEDAŞ enerji ekipleri olası elektrik kaynaklı riskleri engellemek için kuruma giden enerji akımını kontrollü olarak kesti.

Kurum içindeki yangına müdahale için Gemlik İtfaiyesi hızla olay yerine intikal etti; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olay sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan kişilere yönelik ilk müdahale ise hazır bekleyen Gemlik 112 Acil Sağlık personeli tarafından sahada gerçekleştirildi. Tüm bu süreç tahliye, yangın söndürme ve acil sağlık hizmetlerinin uyum içinde işlemesini sağladı.

Değerlendirme ve sonuç:

Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmede, uygulamanın Adalet Bakanlığı acil durum standartlarına tam uygunluk