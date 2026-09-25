Dolar 48,9533 +0,01%
Euro 55,8150 +0,26%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.810,03 +0,67%
EUR/USD 1,1397 +0,15%
Brent Petrol 97,47 -2,74%
--°

Gemlik açık ceza infaz kurumunda gerçekçiliğiyle öne çıkan olağanüstü hal tatbikatı

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen gerçekçi olağanüstü hal tatbikatı, tahliye, yangın müdahalesi ve kurumlar arası koordinasyonu test etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 17:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Gemlik açık ceza infaz kurumunda gerçekçiliğiyle öne çıkan olağanüstü hal tatbikatı

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tatbikatın genel çerçevesi

Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini ölçmek ve can ile mal güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi. Senaryo ve uygulama olarak gerçeği aratmayan tatbikat, kurum içi prosedürlerin işletilmesi ve dış kurumlarla eş zamanlı koordinasyonun sınanması üzerine kurgulandı.

Katılım ve idari sevk:

Tatbikat, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cüneyt Demirdaş yönetiminde gerçekleştirildi. Sürece; Bursa Cumhuriyet Savcısı Bilal Kaygusuz, Kurum Müdürü Gürsel Beliye, Kurum İkinci Müdürleri Mehmet Şen ve Ahmet Erci ile kurum personeli eksiksiz katıldı. Bu kapsamlı katılım, tatbikatın denetim ve değerlendirme hattını güçlendirdi.

Tatbikat anında uygulanan müdahale adımları:

Senaryo gereği duyurulan olağanüstü hal alarmının ardından, kurumun eylem planı saniyeler içinde devreye sokuldu. İç güvenliğin sağlanması, tahliye planlarının işletilmesi ve dış destek kuvvetlerinin yönlendirilmesi eş zamanlı şekilde yürütüldü. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, UEDAŞ enerji ekipleri olası elektrik kaynaklı riskleri engellemek için kuruma giden enerji akımını kontrollü olarak kesti.

Kurum içindeki yangına müdahale için Gemlik İtfaiyesi hızla olay yerine intikal etti; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olay sırasında dumandan etkilenen veya yaralanan kişilere yönelik ilk müdahale ise hazır bekleyen Gemlik 112 Acil Sağlık personeli tarafından sahada gerçekleştirildi. Tüm bu süreç tahliye, yangın söndürme ve acil sağlık hizmetlerinin uyum içinde işlemesini sağladı.

Değerlendirme ve sonuç:

Tatbikat sonrası yapılan değerlendirmede, uygulamanın Adalet Bakanlığı acil durum standartlarına tam uygunluk

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da hayvan pazarlarına geçici kapatma kararı alındı
images

Başkentteki Malezya milli günü resepsiyonuna bakan Yaşar Güler ve kuvvet komutan...
images

Uzun süren ağrının nedeni 13 santimetrelik kitle çıktı: hasta taburcu edildi
images

Vali Aydoğdu’dan Altundarak’a yeni görevinde başarı dileği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hayrabolu'da 20 günlük kayıptan sonra evinde ölü bulundu: Tuncer Herekeli

Emet'te zorlu arazide çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Komşuluk kavgası otoparkta kaldı: Keçiören'de üç tutuklama

Feriköy'de genç öğrencinin ölümü adli incelemeye taşındı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı