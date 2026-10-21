Gemlik Kumsaz’da kaçak midye avcılığına ağır ceza: 174 bin 403 lira

denetim ve tespitler:

Gemlik’in Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkiinde gelen ihbar üzerine 21 Ekim 2026 tarihinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Kontroller, Gemlik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelinin katılımıyla yapıldı ve bölgede yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit edildi.

el koyma ve midyelerin akıbeti:

Denetimler sonucu ekipler tarafından yasa dışı yollarla avlandığı belirlenen 1.500 kilogram canlı midyeye el konuldu. El konulan canlı midyeler, ilgili birimlerce gerekli incelemeleri takiben yeniden denize bırakıldı.

uygulanan cezalar ve amaç:

Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde toplam 174 bin 403 TL idari para cezası uygulandı. Yetkililer, denetimlerin denizlerdeki doğal yaşamın korunması, sucul kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Gemlik’te gerçekleştirilen bu operasyon, deniz ekosisteminin korunması ve su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıyor. Yetkililer, toplumsal bilinçlendirme ve düzenli kontrollerle yasa dışı avcılığa karşı kararlılığın sürdürüleceğini vurguladı.

Gemlik’te kaçak midye avına geçit yok: 174 bin TL ceza