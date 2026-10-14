Dolar 49,4000 +0,06%
Euro 55,0974 -0,29%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.550,72 -1,26%
EUR/USD 1,1156 -0,42%
Brent Petrol 106,05 +0,34%
--°

Gemlik-Orhangazi yolunda zincirleme kaza: dört araç birbirine girdi, trafik bir süre aksadı

Gemlik-Orhangazi karayolu Bölge Trafik İstasyonu önünde dört aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı; can kaybı yok, trafik geçici olarak aksadı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gemlik-Orhangazi yolunda zincirleme kaza: dört araç birbirine girdi, trafik bir süre aksadı

Gemlik-Orhangazi karayolu'nda zincirleme kaza

Bursa’nın Gemlik-Orhangazi karayolu üzerinde, Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Olayda araç sürücüleri yaralanırken, bölgedeki trafik bir süre etkilendi ve yoğunluk oluştu.

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, Bölge Trafik İstasyonu önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı; yoldaki araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü. Olayla ilgili olarak yetkililerce soruşturma başlatıldı ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, benzer vakaların önüne geçmek için sürücülerin dikkatli olmasını ve trafik kurallarına uymasını hatırlattı.

BURSA’NIN GEMLİK-ORHANGAZİ KARAYOLU ÜZERİNDE, BÖLGE TRAFİK İSTASYONU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4...

BURSA’NIN GEMLİK-ORHANGAZİ KARAYOLU ÜZERİNDE, BÖLGE TRAFİK İSTASYONU ÖNÜNDE MEYDANA GELEN KAZADA 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YARALANIRKEN, CAN KAYBI YAŞANMADI. KAZA NEDENİYLE KARAYOLUNDA TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kağıthane'de sağanak yolları göle çevirdi, dere taşma sınırında

Kocaeli turuncu alarmda: akşam sağanak cadde ve sokakları boş bıraktı

Hazırlık ve anma: Merzifon'da Yıldırım-2026 seferberlik tatbikatı sona erdi

Sağanak sonrası Nakkaş Deresi taşkını sitenin otoparkını ve bahçesini suyla doldurdu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti