Gemlik'te belediye otobüsü trafonun direğine çarptı, yolcular yara almadan kurtuldu

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkan belediye otobüsü, trafik ışıklarının trafosuna çarptı. Çarpma etkisiyle otobüste ciddi maddi hasar oluştu ve olay yerinde bulunanlar panik yaşadı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.

Soruşturma ve inceleme:

Olayda zarar gören araçta maddi hasar büyük olurken, yetkililer tarafından olayla ilgili ilk incelemeler başlatıldı. Polis ve ilgili birimler kazanın nedenini belirlemek için çalışıyor ve konuya ilişkin soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN BELEDİYE OTOBÜSÜNDEKİ YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ.