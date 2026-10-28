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Gemlik’te Cumhuriyet Bayramı denizde görsel şölen

Gemlik'te 29 Ekim kutlamalarında Gemport römorkörü ve teknelerin su ve akrobasi gösterisi, sahile toplanan vatandaşlara denizde görsel şölen sundu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:13

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gemlik’te Cumhuriyet Bayramı denizde görsel şölen

kutlama programı:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından düzenlenen deniz gösterisi, sahil şeridinde toplanan vatandaşlara kutlamaların en renkli anlarından birini yaşattı.

denizde su gösterisi:

Gemport’a ait römorkörün gerçekleştirdiği su gösterisinde, deniz yüzeyinden metrelerce yükselen su kütleleri gökyüzüne ulaştı. Püskürtülen su sütunları ve oluşturulan hareketli formlar, sahilde izleyenlere etkileyici bir görsel şölen sundu.

teknelerin akrobatik hareketleri:

Gösteride görev alan tekneler, dalga ve hız kontrolünü kullanarak kısa akrobasi manevraları gerçekleştirdi. Bu hareketler, özellikle genç ve ailelerin ilgi odağı olurken, gösteriye Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Ortaya çıkan dinamik görüntüler uzun süre beğeni topladı.

Etkinliği ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş sahilden izledi. Kutlamalar boyunca hem denizde hem kıyıda yaşanan coşku, 29 Ekim programına canlılık kazandırdı. Gemlik sahilinde bir araya gelenler, bayramın birlik ve paylaşım ruhunu deniz manzarası eşliğinde deneyimledi.

GEMLİK’TE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU DENİZE TAŞTI

GEMLİK’TE CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU DENİZE TAŞTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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