Gemlik'te evlerinde ölü bulunan çiftin ölümü: şüpheli gözaltında

Gemlik'te evlerinde ölü bulunan çiftin ölümü araştırılıyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden çiftten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, hayatını kaybettikleri belirlenen çiftin kimliklerinin Asiye Kara ve Vural Kara olduğu tespit edildi.

Olayın tespit edilmesi:

İhbarın ulaşmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin yaptığı ilk incelemede çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgedeki ilk müdahalelerin ardından olay, geniş çaplı bir soruşturma başlatılmasıyla Emniyet birimlerine intikal etti.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yürüttüğü çalışmalar devam ederken, soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor.

Çiftin kesin ölüm nedeni hakkında bilimsel ve adli değerlendirme yapılması için otopsi yapılacak olup, bu işlemin sonuçları ölüm nedeninin netleşmesinde belirleyici olacak. Emniyetteki işlemler ile adli süreç ilerledikçe yetkililerden yeni bilgiler paylaşılacağı bildirildi.

OLAY YERİ