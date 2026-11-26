Gemlik’te geri dönüşüm deposunda yangın

Gemlik-Yalova yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, depodan yükselen dumanlara müdahale etti.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahele ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayın ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İlk müdahalenin ardından alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla itfaiye ekipleri soğutma çalışması yürütüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri alındı ve yetkililer çevredeki alanları denetliyor.

Çıkış nedeni ve inceleme:

Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı; olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor. Yetkililer, soruşturma sonucuna göre kamuoyunu bilgilendirecek.

GEMLİK’TE YALOVA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN BİR GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.