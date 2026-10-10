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Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde beyaz liste 27 kişilik mecliste 19 üyeyle üstünlük sağladı; Hasan Hamaloğlu yeni süreçte büyüme sözü verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimlerinde beyaz liste ile yarışan Hasan Hamaloğlu önemli bir zafer elde etti. Toplam 27 meclis üyeliğinin 19'unu kazanan Hamaloğlu ve ekibi, rakiplerine karşı açık bir üstünlük sağladı.

Seçim sonrası konuşmasında Hamaloğlu, kendisini ve listesini destekleyen üyeler için teşekkür ederek, ' Daha büyük işler yapacağız ' ifadesini kullandı ve yeni dönemde aktif bir çalışma programı vadetti.

seçimin işleyişi ve katılım:

Seçimler cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Toplam 11 komitede belirlenen 27 meclis üyesi için üyeler sandık başına gitti. Görgüye göre önceki yıllara kıyasla katılım yoğundu ve sonuçlar beyaz listenin lehine şekillendi.

komite dağılımı ve görev alacak isimler:

1. Komite: Erkan Kavlak, İbrahim Demir

2. Komite: Ergin Erenoğlu, Mehmet Ali Kaya, Halil Aydı

3. Komite: Nihat Balkan, Fatih Becerikli, Hakan Canyol

4. Komite: Ali Titiz, Alparslan Eker, Hacı Örnek

5. Komite: Gökhan Yıldırım, Ahmet Tezcan Peker

6. Komite: Şefik Yılmaz, Gürcan Kenar

7. Komite: Fatih Ayvaz, Polat Akcan, Doğukan Paşalıoğlu

8. Komite: Ercüment Türker, Alper Buluk

9. Komite: Nurettin Hocaoğlu, Özcan Danış

10. Komite: Mustafa Onsekiz, İbrahim Aşan

11. Komite: Hasan Hamaloğlu, İlknur Kayabaş, Onur Sarıca

Seçim sonuçları, yeni dönemde GTSO yönetiminin yol haritası ve önceliklerine dair beklentileri şekillendirecek. Hamaloğlu'nun vurguladığı hedefler ve meclisteki dağılım, önümüzdeki dönemde yapılacak projeler ve karar süreçleri açısından belirleyici olacak.

GTSO SEÇİMLERİNDE HAMALOĞLU’NUN BEYAZ LİSTESİ 19 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

GTSO SEÇİMLERİNDE HAMALOĞLU’NUN BEYAZ LİSTESİ 19 MECLİS ÜYELİĞİ KAZANDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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