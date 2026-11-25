Gemlik'te müstakil evde ölümle sonuçlanan yangın

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Şahinyurdu Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın can aldı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahale ve arama çalışmaları sonucu evde yaşayan 90 yaşındaki Halil Çiçek hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

olayın gelişimi:

Yangının çıktığı evde, alevlerin yükselmesi üzerine çevredekiler tarafından yetkililere haber verildi. İhbar sonrası bölgeye ulaşan Büyükşehir itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; sağlık ve jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik ve inceleme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede evde yaşayan 90 yaşındaki Halil Çiçek'in cansız bedenine rastlandı.

soruşturma ve işlem süreci:

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Çiçek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlattı ve olay yerinde gerekli kriminal incelemeler yürütülüyor. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, yetkili ekiplerin raporları ve yapılacak adli incelemeler olayın aydınlatılmasında belirleyici olacak. Komşuların ihbarı ve hızlı müdahale, olay yerine gelen birimlerin erken inceleme yapmasını sağladı; soruşturmanın sonuçlanmasının ardından kamuoyuyla ek bilgiler paylaşılacak.

BURSA’DA MÜSTAKİL EVDE YANGIN FACİASI: 80 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ