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Gemlik’te sessizlik: evlerinde ölü bulunan Kara çifti toprağa verildi

Gemlik'te evlerinde ölü bulunan 67 yaşındaki Vural ve Asiye Kara'nın cenazeleri, Adli Tıp işlemlerinin ardından toprağa verildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gemlik’te sessizlik: evlerinde ölü bulunan Kara çifti toprağa verildi

Cenaze töreni ve teslim süreci:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Halitpaşa Mahallesi'nde evlerinde hayatını kaybeden 67 yaşındaki Vural ve Asiye Kara'nın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Aileye teslim edilen cenazeler için Gemlik'te düzenlenen tören yoğun katılımla gerçekleşti.

Cenaze töreninde yapılan duaların ardından, merhum çiftin yakınları, sevenleri ve ilçe sakinleri eşlik etti. Cenaze namazı sonrası cenazeler, gözyaşları ve duygusal vedalar eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Törene katılanların duyguları:

Tören sırasında yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği, çok sayıda kişinin üzüntü ve şaşkınlık içinde olduğu gözlendi. Gemlik sakinleri ve akrabalar, çift için yapılan uğurlamada duygusal anlar yaşadı.

Çiftin ölümü ilçede derin bir üzüntüye neden oldu; cenaze töreni sırasında hüzün ve dayanışma öne çıktı. Yakınları ve komşular, son görevlerini yerine getirirken birliktelik sergiledi.

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE, 67 YAŞINDAKİ VURAL KARA İLE EŞİ ASİYE KARA, DÜZENLENEN CENAZE...

BURSA’NIN GEMLİK İLÇESİNDE, 67 YAŞINDAKİ VURAL KARA İLE EŞİ ASİYE KARA, DÜZENLENEN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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