Gemlik'te silahla yaralama iddiası: hızlı müdahale sonucu gözaltı

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde gerçekleşen silahla yaralama olayında, bacağından yaralanan kişi olarak kayıtlara geçen M.T.T. üzerine başlatılan soruşturma, emniyetin hızlı çalışmasıyla sonuçlandı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliyi kısa sürede tespit ederek yakaladı.

olay yeri ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre, olayda bacağından yaralanan M.T.T. polise bilgi verdi. Yaralanmanın ardından bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, olayla ilgili delil toplama ve şüpheliye ulaşma çalışmalarına hız verdi. Yapılan ilk tespitler ve güvenlik soruşturmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren ismin B.Ç. olduğu belirlendi.

arama sonuçları ve ele geçirilen malzemeler:

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da arasında olduğu çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi. Aramada özellikle 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile birlikte 100 adet 38 kalibre, 60 adet 7.65 milimetre ve 16 adet 9.19 milimetre fişek bulundu.

Olayın ardından gözaltına alınan B.Ç., Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve ifade işlemleri, ilgili birimlerce titizlikle sürdürülüyor.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili çalışmaların devam ettiğini, soruşturmanın selameti açısından ayrıntılar hakkında kamuoyuna sınırlı bilgi verildiğini belirtti. Mahalle sakinlerinin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelemeye alındı.

Yakalanma sürecindeki hızlı müdahale ve ev aramasında ele geçen malzemeler, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bulgular olarak kayda geçti. Gelişmeler, adli süreç ilerledikçe netleşecek.

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