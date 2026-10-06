Gemlik'te yaşlı çiftin öldürülmesi: üst kat komşusu tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Vural Kara ile eşi Asiye Kara'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti. Yapılan ilk incelemede çiftin kesici alet ve sert cisim darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

gözaltı ve yargılama:

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, çiftin üst katında yaşayan 46 yaşındaki K.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Orhangazi'de sağlık kontrolünden geçirilip, yoğun güvenlik önlemleri altında Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından kasten öldürme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan K.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

komşuların iddiası ve çevre tepkisi:

Soruşturmada, şüphelinin evinde dambıl ve spor aletlerini yere vurarak gürültü yaptığı; çevrede yaşayanların bundan rahatsız olduğu yönünde şikayetlerin bulunduğu bildirildi. İddialara göre K.S., hakkında yapılan şikayetlerden çifti sorumlu tutup çıkan tartışmanın ardından çiftin üzerine demir bir cisimle saldırdı. Olayın ardından Gemlik'te büyük üzüntü ve tepki oluştu.

BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE YAŞLI KARI KOCANIN EVLERİNDE ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 46 YAŞINDAKİ K.S., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.