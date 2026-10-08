Gemlik'te yatırım odaklı vizyon: Yeşil Gıda OSB ve 500 tekneli yat limanı

Proje merkezli kampanya ve yeni dönem yaklaşımı:

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaklaşan seçim sürecine hazırlanan mevcut Başkan Hasan Hamaloğlu ve ekibi, kampanyalarını söylemden öteye taşıyarak somut yatırımları öne çıkarıyor. Ekip, seçim sürecini proje odaklı bir anlayışla yürütüyor; amaç, kısa vadeli taleplere cevap vermek kadar ilçenin uzun vadeli ekonomik konumunu güçlendirmek.

Hamaloğlu yönetiminin çalışmalarında sanayi, ihracat, yatırım ortamı ve istihdam gibi başlıklar ön planda yer alıyor. Yeni dönemde de aynı odak sürdürülürken, bölgede üretim kapasitesini artıracak ve yatırımcıların dikkatini çekecek projeler öncelikli hedef olarak belirlenmiş durumda.

Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi:

Yeni dönemin öne çıkan projelerinden biri Yeşil Gıda Organize Sanayi Bölgesi. Proje ile bölgede yaklaşık 100 işletmenin faaliyet göstermesi ve binlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu yapı, gıda sektöründeki işletmelerin daha modern, düzenli ve planlı koşullarda üretim yapmasına imkân verecek şekilde tasarlanıyor.

Bu yatırımın Gemlik ekonomisine etkisi, yalnızca mevcut işletmelerin kapasitesini artırmakla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda ilçenin ekonomik çeşitlenmesine ve dışarıdan yatırım çekme potansiyeline katkı sunması bekleniyor. Hamaloğlu ve ekibi, OSB ile yerel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve üretim koelasyonlarının artmasını amaçlıyor.

500 tekne kapasiteli yat limanı projesi:

Başkan Hamaloğlu'nun gündeme taşıdığı diğer önemli öneri ise 500 tekne kapasiteli yat limanı projesi. Bursa yat limanı olarak tanımlanan bu yatırım, Gemlik'in kıyı avantajını ekonomik değere dönüştürmeyi hedefliyor. Projenin hayata geçmesiyle denizcilik faaliyetleri, yat turizmi ve kıyı ticareti daha etkin biçimde yürütülebilecek.

Yat limanının çevresinde oluşabilecek ticari ve turistik hareketlilik, ilçe ekonomisine yeni bir ivme kazandırma potansiyeli taşıyor. Limanın hem deniz-odaklı hizmet sektörünü hem de sahil boyunca gelişebilecek küçük işletmeleri canlandırması bekleniyor.

Vizyon, iletişim ve sürdürülebilir büyüme:

Seçim kampanyasını Pusulamız Beyaz, Rotamız Güçlü Gemlik sloganıyla sürdüren Hamaloğlu ve ekibi, Beyaz Liste ile üyelerin taleplerine çözüm üretecek projeleri ön plana çıkarıyor. Sloganın ötesinde ekip, oda ile iş dünyası arasında iletişimi güçlendirmeyi ve yatırımcıların önünü açacak düzenlemeler geliştirmeyi hedefliyor.

Hamaloğlu dönemi boyunca sanayi ve ihracat odağında yürütülen çalışmalar, yeni dönemde planlanan projelerle tamamlanması amaçlanan bir vizyonun parçası. Güçlü Oda, Güçlü Ticaret, Güçlü Gemlik sloganıyla ortaya konan hedefler, üretim alanlarının geliştirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesine vurgu yapıyor.

Seçim sürecinin sonucu ne olursa olsun, Gemlik iş dünyasının önümüzdeki dönemde üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başlıklarına daha fazla odaklanması bekleniyor. Hamaloğlu ve ekibinin sunduğu projeler ise yarışın merkezi konularından biri olarak dikkati çekiyor.

GTSO BAŞKANI HAMALOĞLU YENİ DÖNEM İÇİN DEV PROJELERİ ANLATTI