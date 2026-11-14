Genç ağırlıklı kadroyla Zenit maçına hazırlıklarını tamamladı

hazırlıklar tamamlandı:

Trabzonspor, yarın TSİ 17.00'de deplasmanda Rus ekibi Zenit ile oynayacağı özel maç öncesi hazırlıklarını son idmanla tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen çalışma Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve takım kampı maç saatini beklemeye başladı.

genç oyunculara fırsat:

Reis, milli ara nedeniyle kamp kadrosuna genç isimleri dahil etti. Bu tercih, hem tecrübeli oyunculara dinlenme imkânı sağlamak hem de genç futbolcuların üst düzey hazırlık maçında süre alarak tecrübe kazanmasını hedefliyor.

kamp kadrosu:

Kamp kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor. Trabzonspor'un Zenit ile oynayacağı özel maç kadrosu şöyle: Ahmet Cemil Güren, Murat Mert Lakot, Alperen Çakıroğlu, Ferhat Yağız Usta, Esad Turan Uzun, Yiğithan Çubukcu, Hakan Yılmaz, Mehmet Ali Şaşmaz, Emir Aslan, Oğuzhan Ertem, Mümin Barış Nazlı, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir.

TRABZONSPOR, YARIN DEPLASMANDA RUSYA TEMSİLCİSİ ZENİT İLE OYNAYACAĞI ÖZEL MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.