Genç antrenörlerin eğitim maratonu Vanspor tesislerinde tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Van'da düzenlenen UEFA C 22 1. kademe Antrenörlük Kursu, 23-27 Kasım tarihlerinde Vanspor tesislerinde gerçekleştirildi. Kurs, TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü (FGD) Antrenör Eğitim Müdürlüğü ile TFF Van Bölge Temsilciliği iş birliğiyle düzenlendi ve Van'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda antrenör adayını bir araya getirdi.

Kurs içeriği:

Eğitim programı TFF eğitmenleri Nur Mustafa Gülen ve Erdoğan Kaynak tarafından yürütüldü. Program; teorik bilgiler, teknik çalışmalar ve saha uygulamalarını içeren modüllerden oluştu. Katılımcılar, antrenörlük uygulamaları üzerine uygulamalı eğitimlerle saha içinde pratik yapma fırsatı buldu.

Amaç ve sonuçlar:

Kursun temel hedefi, antrenör adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve futbolun eğitim temelli gelişimine katkı sunmaktı. Beş günlük yoğun eğitim programı sonunda kurs başarılı şekilde tamamlandı ve katılımcılara uygulamaya dönük bilgi ve deneyim kazandırıldı.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TARAFINDAN VAN’DA DÜZENLENEN UEFA C 22 1. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU, FARKLI İLLERDEN ANTRENÖR ADAYLARININ KATILIMIYLA BEŞ GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMININ ARDINDAN BAŞARIYLA TAMAMLANDI.