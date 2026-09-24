Genç aşçıdan yaşıtlarına meslek çağrısı: zamanı telefonda değil mutfakta değerlendirin

Genç yaşta mesleğini seçti, deneyimlerini paylaştı:

Kırklareli'de 17 yaşında aşçılık yapan Ömer Köksal, yaşıtlarına vakitlerini telefon, bilgisayar ve tablet yerine bir meslek öğrenmeye ayırmaları tavsiyesinde bulundu. Köksal, mesleğe erken yaşta adım atmasının kendisine hem iş hem de hedef odaklı bir yaşam sunduğunu söyledi.

Eğitim ve mesleki yolculuk:

Köksal, mesleğini 5 yıldır sürdürdüğünü belirterek, eğitimini Mesleki Eğitim Merkezinde tamamladığını aktardı. "4 yıl boyunca aşçılık bölümünde okudum ve belgelerimi aldım. 2 sene çıraklık, 1 sene kalfalık ve 1 sene ustalık eğitimi aldım" dedi. Bu süreç, onun hem pratikte hem de belgeyle mesleğini yapabilmesini sağladı.

Gençlere önerileri ve gelecek hedefleri:

Köksal, gençlerin boş vakitlerini geçirdiği dijital cihazlar yerine bir meslek edinmeye ve kendilerine somut hedefler koymaya zaman ayırmalarını önerdi. "Meslek öğrenmek çok güzel, hayatlarının her yerinde karşılarına çıkar" sözleriyle mesleki eğitimin uzun vadeli faydasına vurgu yaptı. Ailesinde aşçılık geçmişi de bulunan Köksal, işini sevdiğini ve bundan memnun olduğunu belirtti.

Ömer Köksal, gelecekte üst seviye bir aşçı olmayı, lüks bir restoranda şeflik yapmayı veya kendi restoranını açmayı hedeflediğini ifade etti. Genç aşçının mesajı, hem erken yaşta edinilen mesleki becerilerin önemine hem de hedef odaklı çalışmanın kariyer planlamasındaki rolüne dikkat çekiyor.

KIRKLARELİ’NDE 17 YAŞINDA AŞÇILIK YAPAN ÖMER KÖKSAL, YAŞITLARINA BOŞ VAKİTLERİNİ TELEFON, BİLGİSAYAR VE TABLET BAŞINDA GEÇİRMEK YERİNE BİR MESLEK ÖĞRENMELERİ VE KENDİLERİNE HEDEF KOYMALARI TAVSİYESİNDE BULUNDU.