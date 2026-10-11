Genç dalgıçlar rov ile Van Gölü’nün saklı dünyasını gün yüzüne çıkardı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde eğitimlerini tamamlayan 18 genç, Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) öncülüğündeki "Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında Van Gölü’nün derinliklerine indi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen proje katılımcıları, teorik dersler ve havuz uygulamalarının ardından gerçek saha şartlarında insansız su altı robotu ile çalıştı.

Saha çalışması ve mikrobiyalit görüntüleri:

Tekneyle göle açılan gençler, su altı robotu (rov) yardımıyla Van Gölü’nün farklı noktalarından görüntüler aldı. Saha uygulaması sırasında özellikle göl tabanında bulunan ve bölgeye özgü doğal oluşumlar arasında sayılan mikrobiyalitler kayıt altına alındı. ROV’un çeşitli derinliklerde indirilmesiyle elde edilen videolar, katılımcıların uzaktan kumandalı araç kullanımı ve su altı gözlemi konusundaki becerilerini pekiştirdi.

Çalışma, gençlere yüzeyin altında kalan ekosistemi tanıtmakla kalmadı; aynı zamanda Van Gölü’nün görünmeyen zenginliklerinin araştırılması ve belgelenmesine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. Öğrenciler, ilk uygulamalarda gözlemledikleri mikrobiyalitlerin ayrıntılarını inceleme fırsatı buldu.

Eğitim, hedefler ve sonraki adımlar:

Proje koordinatörü Dr. Arya Biçen, teorik bilgilerin saha koşullarında uygulanmasının gençlerin teknik yetkinliklerini geliştirmesi açısından önemine vurgu yaptı ve "Van Gölü’nün altını üstüne getirmeyi amaçladıklarını" belirtti. Biçen, projenin bir sonraki aşamalarına dair şu bilgileri paylaştı: "Üç gün boyunca havuzda verdiğimiz eğitimler sonrası bugün Van Gölü’nde keşiflerimizi yapıyoruz. Gençlerimiz burada su altı dronunu sırasıyla daldırarak kullanıyorlar. Mikrobiyalitleri keşfediyorlar. Bu projenin bu aşamasına gelmek bizleri mutlu etti. Van Gölü’nün altını üstüne getirme niyetiyle yola çıktık ve tam gaz devam ediyoruz."

Biçen ayrıca ilerleyen dönemde Nemrut Krateri başta olmak üzere farklı saha çalışmaları planlandığını, ayrıca sanayi dalgıçlığı ve turizm dalgıçlığı hakkında mesleki tanıtım seminerlerinin yapılacağını, Akdeniz Üniversitesi’nden uzman hocaların gençlere meslek alanlarını tanıtacağını aktardı.

Proje eğitimcisi Prof. Dr. Salih Murat Egi ise 14-18 yaş arası katılımcıların su altı teknolojileriyle tanışmasının önemine değinerek "12 gencimizin su altı robotlarının kullanımıyla ilgili kurslarının son aşamasına yaklaştık. Bugün Van Gölü’nde gençlerimiz su altı robotlarını kullanarak göl dibini incelediler. İlk dalışlarda Van Gölü’ne özgü mikrobiyalit dediğimiz yapıları gözlemlediler" ifadelerini kullandı.

Gençlerin motivasyonu ve iş birliği:

Saha çalışmasına katılan öğrenciler, rov ile gölün altını ilk kez görüntülemenin kendileri için heyecan verici olduğunu belirtti ve eğitimin hem mesleki hem de bilimsel açıdan katkı sağladığını vurguladılar. Gençlerin hedefleri arasında, yıllardır anlatılagelen ancak bilimsel kanıtı bulunmayan Van Gölü Canavarının izini sürmek de yer aldı.

Projeye Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis AFAD İl Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) ayni ve teknik katkı sağlıyor. Proje, gençlerin su altı teknolojilerinde yetkinlik kazanmalarını, bölgenin doğal zenginliklerinin kayıt altına alınmasını ve gençlerin kariyer rotalarının çeşitlendirilmesini amaçlıyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 18 GENÇ, İNSANSIZ SU ALTI ROBOTUYLA VAN GÖLÜ’NE AÇILARAK MİKROBİYALİTLERİ VE GÖLÜN SU ALTI DÜNYASINI GÖRÜNTÜLEDİ.