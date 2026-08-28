Genç delegeler adada iklim diplomasisinde sözden eyleme hazırlanıyor

etkinlik ve amaç:

Demokrasi ve Özgürlükler Adası, NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programının açılışına ev sahipliği yaptı. Cemre Vakfı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle düzenlenen altı günlük uluslararası program, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 200 genç delegenin iklim diplomasisi alanında müzakere deneyimi kazanmasını hedefliyor.

Program boyunca delegeler, küresel iklim politikaları, uluslararası ilişkiler ve uzlaşı yönetimi konularında pratiğe dayalı oturumlar yürütecek. Çalıştaylar, azaltım, iklim finansmanı ve uyum olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaşacak; açılış, oryantasyon, müzakereler ve atölye çalışmalarının ardından son gün Antalya Anlaşması metni kamuoyuna sunulacak.

bakan kurum: sözün eyleme dönüşmesi zamanı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açılış konuşmasında, kamu kurumları, akademi, uzmanlar ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturmanın güçlü bir irade gerektirdiğini vurguladı. Bakan Kurum, "Bir fikri projeye dönüştürmek önemlidir; kamu kurumlarını, akademiyi, uzmanları, girişimcileri ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturmak ise güçlü bir irade ister" diyerek organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Kurum, programın anlamına dikkat çekerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası gibi sembolik bir mekânda gençlerin diyalog, uzlaşı ve ortak çözüm üretmeyi öğrenmesinin önemini belirtti. Konuşmasında, ülkelerin kalkınma düzeyleri, iklim riskleri ve teknolojiye erişim imkanlarının farklı olduğuna işaret ederek "Adil İklim Diplomasi" anlayışının önemini öne çıkardı ve "Sözün eyleme dönüşmesi gereken zaman dilimindeyiz" ifadelerini kullandı.

gençlerin rolü ve cop31 hazırlıkları:

Bakan, gençleri sadece sürecin izleyicileri olarak görmediklerini; COP31 hazırlıklarında genç katılımını öncelik haline getirdiklerini söyledi. Paris Anlaşması'nın ikinci on yılına girilirken 2030'a kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegrasyonu, 2035'e kadar toplum genelinde farkındalık artırma hedefleri ve eylem gündeminin 10 başlık altında şekillendirildiği paylaşıldı.

sivil toplum ve akademinin vurguları:

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonunun gençlere yön veren bir çerçeve sunduğunu belirtti. Gökgöz, COP30.5 kapsamında 6 müzakere bloğunun enerji dönüşümü, iklim finansmanı ile uyum ve dirençlilik konularını masaya yatıracağını ve 6 gün sonunda Antalya Antlaşması metninin ortaya çıkacağını vurguladı.

İTÜ Rektörü ve Cemre Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal organizasyonun bir "umut çekirdeği" oluşturacağını ifade ederek, etkinliğin farkındalık düzeyinin ötesinde sonuç, etki ve COP31 için hazırlık noktalarına odaklandığını belirtti. Cemre Vakfı Onursal Başkanı Çiğdem Karaaslan ise iklim meselesinin temsil ve adalet ekseninde ele alınmasının önemine dikkat çekti.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Bakan Murat Kurum'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, AK Parti milletvekilleri, İTÜ temsilcileri, BM'den Tom Delrue ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Organizasyonun çıktılarının COP31 sürecine ve uluslararası platformlara taşınması hedefleniyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM