Fuarda genç tasarımcıların imzası:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 24-26 Kasım tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenen İzmir Bridal Week, gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün yeni sezon koleksiyonlarını moda dünyasıyla buluşturdu. Etkinlik kapsamında Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı tasarımlar da ziyaretçilere sunuldu.

Sergide öne çıkan tasarımlar:

Sergide dokuz öğrencinin imzasını taşıyan çalışmalar yer aldı. Cansız mankenler üzerinde sunulan dört tam boy ve altı minyatür gelinlik, genç tasarımcı adaylarının yaratıcı yaklaşımlarını gözler önüne serdi. Öğrenciler, kumaşın kağıt kalıba aktarılmadığı, doğrudan manken üzerinde iğneleme, katlama ve büzgü teknikleriyle şekillendirilen drapaj yöntemiyle çalıştı. Tasarımlar sürdürülebilir moda ilkeleriyle haute couture yaklaşımını birleştirdi ve gençlerin mesleki becerilerini vurguladı.

Eğitim, destek ve kariyer fırsatları:

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Zerrin Aslantaş organizasyona katılımlarıyla ilgili olarak etkinliğin öğrenciler için önemini vurguladı. Aslantaş, 12 nci sınıf öğrencilerinin drapaj eğitimiyle kazandıkları becerileri kullanarak bu organizasyon için özel tasarımlar hazırladıklarını belirtti ve okul yönetimi ile alan öğretmenlerinin desteğinin etkinlikte yer almalarında etkili olduğunu söyledi. Ayrıca fuarın çok sayıda firma ve sektör profesyonelini bir araya getirerek öğrencilerin mesleki gelişimini ve kariyer planlamalarını desteklediğini ifade etti.

Evin Kocabıyık 17 yaşında olduğunu ve okul atölyesinde hazırladığı gelinliğin profesyonel bir platformda sergilenmesinin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Evin, bu deneyimin mesleki gelişimine katkı sağladığını vurguladı. Asmin Su Kırvaş ise fuarda yer almanın kendisine büyük mutluluk ve motivasyon verdiğini, öğretmenler ile okulun katkısının kendileri için çok değerli olduğunu söyledi ve moda tasarımı alanında yükseköğrenime devam etme hedefini paylaştı. Yağız Kocabıyık ise tasarım sürecinde hayal gücünü ön plana aldığını, çizim ve malzeme seçimiyle hayalindeki gelinliği gerçeğe dönüştürdüğünü anlattı ve gelecekte kendi markasını oluşturma hedefini dile getirdi.

İzmir Bridal Week’te sergilenen bu çalışmalar, mesleki eğitim kurumlarının sektöre katkısını ve genç tasarımcı adaylarının yenilikçi yaklaşımlarını gösteren somut bir örnek oluşturdu.

İZMİR BRİDAL WEEK'TE, ÖDEMİŞ ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIĞI GELİNLİK TASARIMLARI SERGİLENDİ.