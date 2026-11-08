Genç Engin Ali Kozluca milli takıma seçildi, hedefi Avrupa şampiyonluğu

13 yaşında Türkiye şampiyonu olarak milli takıma yükseldi

Kocaeli'de yaşayan 13 yaşındaki Engin Ali Kozluca, Ankara Gölbaşı'ndaki Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde 25-29 Ekim tarihlerinde oynanan Türkiye 3 Bant Bilardo U-17 Gençler Şampiyonası final etabını birincilikle tamamlayarak milli takıma seçildi. Bu başarıyla Kozluca, kategoride Türkiye'nin en genç şampiyonu ve milli takıma seçilen en küçük sporcu unvanlarını elde etti.

Kısa kariyerinde hızlı yükseliş:

Bilardoya 8 yaşında babasıyla başlayıp 2022'de ilk turnuvalarına katılan Kozluca, 2023 yılında U-17 kategorisinde üçüncülük elde etmişti. Final etabında rakiplerini geride bırakan genç sporcu, ulaştığı dereceyle kürsünün en tepesine çıktı. Engin Ali, başarısıyla ilgili olarak, "Babam bilardocu ve ben de küçük yaştan itibaren babamla bilardoya gelerek bu spora ilgi duydum ve başlamaya karar verdim. 2022 yılında ilk turnuvalara katıldım. 2023 yılında üçüncülük elde ettim. En küçük yaşta kürsüye giren bilardocu oldum. Bu sene de final etabını şampiyonlukla tamamlayarak en küçük yaşta şampiyon olan ve milli takıma giren sporcu oldum" dedi.

Hedefler ve uluslararası adım:

Kozluca, önümüzdeki Mart ayında Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını ve ilk kez uluslararası bir turnuvada Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı. Genç sporcu, "İlk defa katılacağım. İnşallah orada Avrupa şampiyonluğunu hedefliyorum. Şu anda yaşım dünya şampiyonasına yetmiyor ama ilerleyen zamanlarda yaşım tuttuğunda dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu. Bu açıklama, kısa vadeli hedefin Avrupa düzeyinde başarı, uzun vadede ise dünya şampiyonluğu olduğunu netleştiriyor.

Final etabı performansıyla birlikte Kozluca, turnuvanın en genç dikkat çeken ismi oldu; organizasyonun saha yapısı ve rakiplerin deneyimi göz önüne alındığında elde edilen şampiyonluk genç sporcunun gelişim hızı açısından öne çıkıyor.

Aile ve antrenör desteği:

Baba Behlül Kozluca, oğlunun bilardoya kendisiyle birlikte salonlara giderek başladığını anlatarak, “Engin Ali’nin bilardoya başlamasında biraz bizim etkimiz oldu. Bizim yanımızda bilardo salonuna gide gele bu sporun güzelliklerini keşfetti. Daha sonra kendisi de bilardo konusunda istekli ve hevesli olunca bizler de destek olduk. Salondaki diğer bilardocu arkadaşlarımız, abilerimiz, Engin Ali’ye herkes destek verdi. 11 yaşında, 17 yaş altı üç bant kategoride Türkiye üçüncülüğü kazandı. 2026 yılında Engin Ali yine 17 yaş altı kategoride bugüne kadarki en genç sporcu olarak Türkiye şampiyonluğu elde etti ve milli takıma seçildi. Bizleri gururlandırdı. Kendisi Türk bayrağını dalgalandıracağı için, yurt dışında temsil edeceği için gururlu” ifadelerini kullandı.

Antrenör Serdar Altunkal ise ilk karşılaştıklarında Kozluca'nın yeteneğini hemen fark ettiğini belirterek, “İlk oynamaya başladığında babasına, ‘Bu senden daha yetenekli. Sen artık bilardoyu bırak’ demiştim. Engin Ali kısa sürede çok fazla ilerleme katetti. İlk turnuvaya soktuğumuzda bile kendinden yaklaşık 20 yaş büyük oyunculara karşı çok iyi bir oyun sergiledi. Çok küçük yaşta çok yol katetti. İnşallah daha başarılı olacak” dedi.

Şimdi gözler Mart ayında Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na çevrilmiş durumda; Kozluca'nın bu müsabakada Türkiye'yi temsil etmesi, genç yaşta elde edilen ulusal başarının uluslararası alana taşınması açısından önemli bir adım olacak.

KOCAELİ'DE YAŞAYAN 13 YAŞINDAKİ ENGİN ALİ KOZLUCA, TÜRKİYE 3 BANT BİLARDO U-17 GENÇLER ŞAMPİYONASI FİNAL ETABINDA BİRİNCİLİĞİ ELDE EDEREK MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ