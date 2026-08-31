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Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

30 Ağustos Zafer Kupası dönüşünde kaza yapan Söke İdmanyurdu oyuncusu Mithat Özgür İnce, tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

Söke İdmanyurdu'nu sarsan kaza:

İzmir’in Selçuk ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası turnuvası dönüşünde, Söke İdmanyurdu'nun 2016 takımı oyuncuları ile ailelerinin bulunduğu araç dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi. Kazada araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı; yaralılardan biri Mithat Özgür İnce olmak üzere, aynı araçta bulunan Poyraz Emin Yanbaşlı da yaralılar arasındaydı.

Hastanede müdahale ve vefat:

Kazada ağır yaralanan Mithat Özgür İnce, olayın ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı ve yoğun bakımda tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç futbolcu, hastanede yaşamını yitirdi. Yetkililer kazanın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Camianın tepkisi ve cenaze bilgileri:

Mithat Özgür İnce'nin vefat haberi, başta ailesi ve takım arkadaşları olmak üzere Söke İdmanyurdu camiasında derin üzüntü yarattı. Cenaze, bugün ikindi namazının ardından Hacılar Camii'nden kaldırılacak ve burada son yolculuğuna uğurlanacak.

MİTHAT ÖZGÜR İNCE HAYATINI KAYBETTİ

MİTHAT ÖZGÜR İNCE HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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