Genç girişimcilerin yanında: Samsun TSO yeni klinik yatırımını destekliyor

Genç girişimci ve aile danışmanı Melek Yeşilyurt, yaptığı girişimle ilgili bilgi vermek üzere Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti. Yeşilyurt, kentte kurmayı planladığı klinik için davetiyeyi takdim ederek projeyi anlattı.

girişimin hedefleri ve hazırlık süreci:

Yeşilyurt, mesleki eğitimi ve edindiği deneyimleri temel alarak doğup büyüdüğü Samsun’da ailelere ve çocuklara yönelik hizmet sunmayı amaçladığını belirtti. Kendi işini kurmanın hem kişisel bir hedef hem de şehre katkı sağlama arzusu taşıdığını vurgulayan Yeşilyurt, kliniğini ocak ayında hizmete açmayı planladığını bildirdi.

samsun tso'dan destek vurgusu:

Salih Zeki Murzioğlu, gençlerin iş hayatına cesaretle atılmasının şehir ekonomisine katkısını önemsediklerini söyledi. Murzioğlu, girişimcilik ruhunun kentlerin gelişiminde belirleyici olduğunu ifade ederek, "Her yeni girişim şehrimiz için yeni bir değer ve kazançtır" dedi ve genç girişimcilerin yanındayız mesajını iletti.

Murzioğlu, yetişmiş insan kaynağının Samsun'da değerlendirilmesinin, hizmet ve istihdam alanı yaratması açısından kıymetli olduğunu belirtti; Yeşilyurt'a yeni kliniğinin hem kendisine hem de kente hayırlı olmasını dilediğini aktardı.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, GENÇ GİRİŞİMCİ VE AİLE DANIŞMANI MELEK YEŞİLYURT'LA BİR ARAYA GELDİ