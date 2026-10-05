Dolar 49,1570 +0,08%
Euro 55,1025 -0,08%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.587,09 +0,27%
EUR/USD 1,1218 -0,04%
Brent Petrol 100,31 -0,01%
--°

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

Manisa Kırkağaç'ta 14 yaşındaki Haluk Alev, 1 buçuk yılda hafızlığını tamamlayıp icazet belgesini aldı; ailesi hayır yemeğiyle kutladı, hedefi bakan olmak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

Kırkağaçlı genç 1 buçuk yılda hafız oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Ali Fakı Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Haluk Alev, yaklaşık 1 buçuk yılda hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı. Ailenin düzenlediği hayır töreninde mahalle sakinleri bir araya geldi ve genç hafız tebrik edildi.

Tören ve kutlama:

Anne Dilek ve baba İsmail Alev çiftinin ev sahipliğinde gerçekleşen programa komşular, dostlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Katılımcılar, genç hafıza para ve altın takarak mutluluğuna ortak oldu. Program, din görevlileri Hasan Hüseyin Türker, Mehmet Ali Özyaka ve Yakup Açıkgöz tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve mevlit okunmasıyla başladı.

Duayı Kırkağaç Ayanzade Kur'an Kursu Derneği Başkanı Muzaffer Avcı yaptı. Emekli din görevlisi Necati Kavalcı ise törende hafızlığın önemi ve toplumdaki yeri üzerine konuştu.

Katılımcılara sunulan ikramlarda kapama, çorba, kavurma, pilav, keşkek, nohut, ayran, turşu ve höşmerim yer aldı. Tören sonunda aile, programa katılanlara teşekkür etti.

Hafızlık süreci ve icazet:

Ayanzade Kur'an Kursu Hafızlık Hocası Mustafa Durhan, Haluk Alev'e icazet belgesini takdim ederek başarısından dolayı tebrik etti. Kursun ve ailenin verdiği yoğun destekle tamamlanan eğitim süreci, gencin kısa sürede ezber ve tecvid becerilerini geliştirmesiyle dikkat çekti.

Gelecek planları:

Hafızlığını tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Haluk, bu yıl başladığı İmam Hatip Lisesi eğitimine devam edeceğini belirtti. Haluk, "Bitirince kamu yönetimi ya da siyasal okumak istiyorum. Ben de İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi gibi bakan olmayı düşünüyorum" diyerek hedefini açıkladı. Ailenin ve mahallenin desteğiyle genç hafızın eğitim ve kariyer planları da topluluk tarafından ilgiyle karşılandı.

Programın sonunda baba İsmail Alev misafirlerine teşekkür ederek, oğullarının bu başarısını paylaşan herkese minnettarlığını bildirdi.

AYANZADE KUR’AN KURSU HAFIZLIK HOCASI MUSTAFA DURHAN (SAĞDAKİ), HAFIZLIĞINI 1,5 YILDA TAMAMLAYAN...

AYANZADE KUR’AN KURSU HAFIZLIK HOCASI MUSTAFA DURHAN (SAĞDAKİ), HAFIZLIĞINI 1,5 YILDA TAMAMLAYAN HALUK ALEV’E (SOLDAKİ) İCAZET BELGESİNİ VEREREK TEBRİK ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Asansöre mahkum olan genç: depremde asansörde kalmaktan korkuyorum
images

Rampasız apartmanda asansöre bağlı yaşamın getirdiği deprem endişesi
images

Konvoydaki zincirleme kaza sonrası başkan Selmanoğlu hastanede yaralıları ziyare...
images

Camilerde birlik vurgusu: Vezirköprü'de camiler ve din görevlileri haftası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Fatih'te Ayvansaray'da iki katlı binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trump Flydubai vakasında İran'ı sorumlu tuttu; başkan yardımcısı JD Vance farklı görüş açıkladı

Bingöl'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp