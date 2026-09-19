Genç havacılara tecrübe kürsüsünde gelecek rotası gösterildi

Gençlerle buluşma programında yerel yönetim ve siyaset ortak mesaj verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler "Yılların Süzgecinden Tecrübe Kürsüsüne" programı kapsamında Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Gökhan Ülke de katıldı.

Eğitim, saha ziyaretleri ve proje desteği:

Palancıoğlu, okulun ikinci yılı olduğunu ve birinci sınıfın İngilizce hazırlık sınıfı olarak şekillendiğini vurguladı. Okuldan sadece Kayseri içinden değil dışından da öğrenciler geldiğini belirten Palancıoğlu, belediye olarak bu okulun en çok önem verdikleri eğitim kurumlarından biri olduğunu ifade etti. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için TEKNOFEST, TUSAŞ ve ASELSAN ziyaretleri düzenlediklerini; birinci sınıfa başlayan öğrencilere proje desteği sağlanacağını söyledi.

Belediye ile üniversite iş birliği kapsamında Erciyes Üniversitesi Astronomi Bölümü ile çalışmalara başlandığı, amaçlarının Türkiye'nin ilk milli küp meteoroloji uydusunu fırlatmak olduğu açıklandı. Bu projede Uzay ajansı desteğinin de öngörüldüğü, ayrıca Hava İkmal ile yapılacak protokol kapsamında okula destek sağlanacağı dile getirildi. Palancıoğlu, bu desteklerin gençlerin iş ve tecrübe edinme süreçlerinde önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Vizyon, rol modeller ve gençlerin rotası:

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlerin eğitimdeki çabasını överek okulun Türkiye için önemli bir hamle olduğunu söyledi. Kayseri'nin Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak sanayinin merkezi olduğuna değinen Böhürler, artan öğrenci sayısının ve verilen eğitimin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Konuşmasında Selçuk Bayraktar'ı rol model olarak işaret eden Böhürler, TEKNOFEST gençliği üzerinden üretim ve teknolojiyi kullanma becerilerinin ülke vizyonuyla örtüştüğünü vurguladı.

Böhürler, geleceğin uçak teknolojilerinde gençlerin farklı rollerde (teknisyen, üretici, kullanıcı) yer alacağına dikkat çekti ve okulun öğrencilere danışmanlık ve rota sağlayacağını söyledi. Program sonunda Başkan Palancıoğlu, Milletvekili Ayşe Böhürler'i okulda gezdirerek çalışmaları ve eğitim süreçlerini yerinde anlattı.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ AYŞE BÖHÜRLER “YILLARIN SÜZGECİNDEN TECRÜBE KÜRSÜSÜNE" PROGRAMI KAPSAMINDA MELİKGAZİ BELEDİYESİ MEHMET ALTUN HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.