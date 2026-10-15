Genç iç hastalıkları uzmanı Hisarcık'ta başhekimlik görevine başladı

Atama haberi:

Kütahya’nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Melike Köle, yeni görevini devraldı. Atama, hastane yönetiminde yapılan görev değişikliğinin ardından yürürlüğe girdi.

Görev değişikliği ve devir teslim:

Önceki başhekim vekili Uzm. Dr. Mehmet Can Er, görevine Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesindeki görevine dönmesi nedeniyle son verdi. Bu süreçte hastanedeki idari sorumluluklar devredildi ve Köle, resmî olarak başhekimlik görevini üstlendi.

Eğitim ve mesleki geçmiş:

Kütahya doğumlu olan Uzm. Dr. Melike Köle, 2015 yılında Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Tıp eğitimini 2021 yılında tamamlayan Köle, 2026 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimini bitirerek İç Hastalıkları Uzmanı unvanını aldı.

Ağustos ayında Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başlayan Köle, kısa sürede hastane yönetiminde sorumluluk alarak başhekimlik görevine getirildi. Yeni göreviyle birlikte hastanenin hasta bakım standartları ve servis koordinasyonunda aktif rol üstleneceği bildirildi.

HİSARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ’NİN YENİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. MELİKE KÖLE GÖREVE BAŞLADI