Genç kadın mühendislerin sesi: Global Engineer Girls raporu COP31'de tanıtıldı

Araştırma ve lansmanın ayrıntıları:

Limak Vakfı çatısı altında yürütülen Global Engineer Girls (GEG) programı, ilk Sosyal Etki Raporunu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da kamuoyuyla paylaştı. Rapor, FutureBright Group tarafından Türkiye, Suudi Arabistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'da toplam 178 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya dayanıyor.

Rapor sonuçları, 14 Kasım'da COP31'in Gençlik Günü çerçevesinde Limak standında düzenlenen panelde açıklandı. Panel, GEG Danışmanı Iulia Trandafir moderatörlüğünde; Limak Holding ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, GEG Koordinatörü Valentina Gara ve GEG öğrencisi Türkü Topaktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Katılımcı görüşleri ve temel bulgular:

Araştırma, mevcut öğrenciler, program mezunları, mentörler ve iş birliği yapılan kuruluşların görüşlerini kapsıyor. Türkiye verileri, programa katılan öğrencilerin %94'ünün GEG'i tercih etme nedenleri arasında mühendislik alanında kadınların temsilini artırma isteğini gösteriyor. Mevcut öğrencilerin %72'si staj ve iş desteğini katılımda etkili unsur olarak belirtirken, program mezunlarının %76'sı GEG sonrası kariyer hedeflerinin sektörde kadın temsilini artırma yönünde şekillendiğini ifade etti.

Veriler mentörlük ve rol modellerin mesleki gelişimdeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor: Türkiye'de mevcut öğrencilerin %87'si ve mezunların %88'i programın sunduğu desteklerden yararlandıklarını bildirirken, mevcut öğrencilerin tamamı ve program mezunlarının %98'i GEG ağı içinde kalmak istediklerini belirtti.

Mentörlüğün özgüvene ve aidiyete etkisi:

Rapor, Suudi Arabistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gelen katılımcıların deneyimlerini de içeriyor. Genç kadınlar, erkeklerin çoğunlukta olduğu eğitim ve çalışma ortamlarında sürekli kanıtlama ihtiyacı hissettiklerini belirtirken, mentörlük desteğinin özgüveni artırdığı ve aidiyet duygusu oluşturduğu vurgulandı. Örneğin, Kuzey Makedonya'dan bir inşaat mühendisliği öğrencisi mentör desteğiyle mesleki yeterliliğine güven kazandığını aktardı.

Kosova ve Suudi Arabistan örnekleri, grup çalışmaları ve liderlik algısına ilişkin önyargıların sürdüğünü, ancak katılımcıların gelecekte rol model olarak diğer kadınları desteklemeye kararlı olduklarını gösteriyor. GEG'in uluslararası kadın mühendisler ağı, katılımcılara küresel dayanışma imkânı sunduğu için önemli bulundu.

Gelecek vizyonu ve iklim dönüşümü:

Raporda genç kadınların sürdürülebilir ve kapsayıcı kentler tasarımına dair görüşleri de öne çıktı. Katılımcılar temiz hava, yeşil alanlar, yenilenebilir enerji ve farklı kuşakların ihtiyaçlarını gözeten yaşam alanlarını hayal ediyor. Kuzey Makedonya ve Kosova'dan örnek paylaşımlar, doğal malzemelerle inşa edilmiş, doğayla iç içe ve kapsayıcı mekânlar arzusu olduğunu gösteriyor.

Rapor, adil bir iklim dönüşümü için altyapı, teknoloji ve yaşam alanlarını tasarlayan mühendislik kadrolarında kadınların artmasının önemine işaret ediyor. Bu noktada paylaşılan veriler, küresel perspektifteki tabloyu da hatırlatıyor: Dünya Ekonomik Forumu'nun Mart 2025 analizine göre kadınlar küresel STEM iş gücünün %28,2'sini oluştururken, üst düzey yönetimdeki kadın oranı %12,2 seviyesinde bulunuyor.

Limak temsilcisinin değerlendirmesi:

Ebru Özdemir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken genç kadınların kendi başarılarının ötesine geçerek kendilerinden sonra gelecek kadınlara yol açma isteğine dikkat çekti. Özdemir, Global Engineer Girls ile hedeflerinin genç kadınların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri fırsatları artırmak ve başarılarının yeni nesillere ilham vermesini sağlamak olduğunu söyledi.

GEG’in ilk Sosyal Etki Raporu’na raporun yayınlandığı adresten ulaşılabiliyor: globalengineergirls.com/reports.

EBRU ÖZDEMİR (SOLDAN 2'NCİ), VALENTİNA GARA (SOLDAN 3'ÜNCÜ)