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Genç kadınlara ücretsiz gazaltı kaynakçılığı eğitimiyle istihdam kapısı açılıyor

Manisa'da 18-35 yaş kadınlara yönelik 12 haftalık ücretsiz gazaltı kaynakçılığı kursu başladı; başarılı katılımcılar uluslararası geçerli MYK belgesi alacak.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Genç kadınlara ücretsiz gazaltı kaynakçılığı eğitimiyle istihdam kapısı açılıyor

Genç kadınlara yönelik gazaltı kaynakçılığı kursu Manisa'da başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen program, genç kadınların meslek edinerek istihdama katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında düzenlenen gazaltı kaynakçılığı kursu, katılımcılara hem teknik hem de iş yaşamına hazırlık becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Kursa Manisa'da yaşayan 18-35 yaş arasındaki kadınlar başvurabilecek. Eğitimler hafta sonları olmak üzere 12 hafta sürecek ve Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MOSTEM) atölyelerinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, deneyimli eğitmenlerden teorik dersler alırken atölye çalışmalarıyla uygulamalı kaynakçılık becerilerini geliştirecek.

Belgelendirme ve ek eğitimler:

Kursu tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan kadınlara uluslararası alanda geçerli Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi verilecek. Ayrıca program, mesleki derslerin yanı sıra üretim, dijital, sosyal ve iş yaşamı becerilerine ilişkin eğitimlerle katılımcıların istihdam edilebilirliğini güçlendirecek.

Fabrika gezileri ve başvuru bilgileri:

Eğitim programı, kursiyerlerin gerçek üretim ortamlarını tanımaları amacıyla düzenlenecek fabrika gezileriyle desteklenecek. Böylece farklı kariyer imkanları yakından görülebilecek. Başvurular başladı; Manisa'da yaşayan kadınlar kurs için belirtilen başvuru bağlantısı üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Program, daha önce CNC Operatörlüğü eğitimi verilen "Hem İşte Hem Eğitimde" protokolü kapsamında yürütülüyor ve benzer iş birlikleriyle genç kadınlara yeni meslek kapıları açmayı sürdürüyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI VE İZMİR DOKUZ EYLÜL ROTARY KULÜBÜ İŞ...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI VE İZMİR DOKUZ EYLÜL ROTARY KULÜBÜ İŞ BİRLİĞİNDE GENÇ KADINLARIN MESLEK EDİNEREK İSTİHDAMA KATILIMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA DÜZENLENEN GAZALTI KAYNAKÇILIĞI KURSU İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI. 18-35 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARA YÖNELİK ÜCRETSİZ EĞİTİMDE BAŞARILI OLAN KATILIMCILAR, ULUSLARARASI ALANDA GEÇERLİ MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) BELGESİ ALMA FIRSATI ELDE EDECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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