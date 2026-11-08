Genç kafeler Osmangazi'de 10 ayda 320 bin 490 kişiye ev sahipliği yaptı

Genç kafeler Osmangazi'de kentin tercih ettiği buluşma noktası haline geldi:

Osmangazi Belediyesi tarafından sosyal hayatı canlandırmak amacıyla hayata geçirilen Genç Kafeler, 2026 yılının ilk 10 ayında yoğun ilgi gördü. Proje, vatandaşlara sıcak ve samimi bir ortam sunarken ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri bir araya getirerek farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin uğrak mekânı oldu.

Merkezler ve ziyaretçi verileri:

İlk olarak Osmangazi Meydanı’nda açılan ve daha sonra Soğanlı Millet Bahçesi ile Soğukkuyu Mahallesi’ndeki noktalarda hizmete giren kafeler, açıldıkları günden itibaren kentin sosyal hayatında hızlı bir yer edindi. Genç Kafeler Birim Sorumlusu Ahmet Orhun Karakoç tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 yılının ocak ayının başından ekim ayının sonuna kadar 320 bin 490 kişi bu mekanları ziyaret etti. Belediye bünyesinde üç Genç Kafe bulunduğu ve her birinin farklı ihtiyaçlara yanıt verdiği belirtildi.

Menü çeşitliliği ve kullanım amaçları:

Kafeler, menü zenginliğiyle de öne çıkıyor: 55 farklı sıcak ve soğuk içecek, 15 çeşit tatlı ve 5 çeşit tuzlu aperatif seçeneği ziyaretçilere sunuluyor. Günün her saati rağbet gören mekanlar, sohbet etmek, ders çalışmak veya uygun fiyatlarla kaliteli zaman geçirmek isteyenler için tercih sebebi oldu. Özellikle öğrenciler için sağlanan uygun ortam, mekânların düzenli olarak kullanılmasını sağlıyor.

Vatandaşlar, sağlanan hizmetten memnun olduklarını belirtiyor. Bir ziyaretçi, "Osmangazi Belediyesi’nin bizlere sunduğu bu imkanlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle soğuk kış günlerinde burada sıcak içeceklerimizi yudumlayarak keyifli vakit geçiriyoruz" diyerek ekonomik fiyatların ve ürün kalitesinin önemine dikkat çekti.

Kurum yetkilileri, Genç Kafeler’in toplumun farklı kesimlerinden ilgi gördüğünü ve sunulan hizmet anlayışının ziyaretçi sayısının artışında belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, belediyenin sosyal politikaları kapsamında vatandaşa doğrudan dokunan uygulamalar arasında gösteriliyor.

İlerleyen dönemlerde mekanların kullanımını artıracak etkinlik ve düzenlemelerle ziyaretçi profilinin daha da çeşitlenmesi hedefleniyor. Şu an için elde edilen veriler, Genç Kafeler’in Osmangazi'de hem gençlerin hem de ailelerin bir araya geldiği önemli buluşma noktaları olduğunu gösteriyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SUNMAK AMACIYLA HİZMETE AÇTIĞI GENÇ KAFELER, GÖRDÜĞÜ YOĞUN İLGİYLE KENTİN TERCİH EDİLEN MEKANLARI ARASINDA YERİNİ ALDI. HER YAŞTAN BURSALIYA EKONOMİK VE KALİTELİ HİZMET SUNAN KAFELER, 2026 YILININ İLK 10 AYINDA 320 BİN 490 ZİYARETÇİYİ AĞIRLAYARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.