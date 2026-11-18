Nahçıvan'dan getirilen hasta Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı ameliyatla hayatta kaldı

Nahçıvan'da ani başlayan sırt ve göğüs ağrısı şikâyetiyle başvuran ve yapılan tetkiklerde Tip 1 aort diseksiyonu teşhisi konulan 32 yaşındaki kadın hastaya, Iğdır Devlet Hastanesi aracılığıyla ilk müdahale yapıldıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne sevk yapıldı. Gece saatlerinde 112 Acil Sağlık ekipleriyle getirilen hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Sezgin ve Acil Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından acil operasyona alındı.

nakil ve acil müdahale:

Hastanın Nahçıvan nüfusuna kayıtlı olduğu, Marfan sendromu öyküsü ve ileri derecede kalp kapak yetmezliği bulunduğu belirtildi. İlk değerlendirme sonrası Iğdır'dan Van'a yönlendirilen hasta için 20.00 civarında iletişim kuruldu ve ekip, 112 ile hastayı kabul etti. Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, Tip 1 diseksiyonun son derece yüksek ölüm riski taşıyan bir tablo olduğunu vurgulayarak, 'Tip 1 diseksiyon dediğimiz hastalık, hastaneye ulaşabilen hastalarda bile ölüm riski yüzde 50’nin üzerinde olan bir hasta grubunu kapsıyor' ifadelerini kullandı.

cerrahi süreç ve sonuç:

Op. Dr. Murat Sezgin ve ekibi tarafından acil ameliyata alınan hastaya, Marfan sendromu ve ileri derecede kapak yetmezliği göz önünde bulundurularak özel bir cerrahi teknik olan Cabrol (Cabral) prosedürü uygulandı. Operasyon gece saat 21.00'de başlatıldı ve yaklaşık 6 saat sürdü. Sezgin, 'Yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve marfan sendromlu bir kadın hastamızdı. Ekibimizle birlikte acil olarak harekete geçerek hastamızı gece saat 21.00 sıralarında ameliyata aldık. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın ardından hastamızın operasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık' diye konuştu.

Başhekim Sarıkaya, hastanın ailesinde Marfan sendromu bulunduğunu ve genetik yatkınlık taşıdığını, yakın zamanda aynı hastalıktan bir kardeşini kaybettiğini belirtti. Sarıkaya ayrıca merkez altyapısının ve ekibin deneyiminin bu tür vakalarda belirleyici olduğunu ifade ederek, başarılı müdahalenin hem gurur verici hem de mutlu edici olduğunu söyledi. Hastanın operasyon sonrası durumu stabil olarak aktarılırken, bugün servise çıkarılacağı kaydedildi.

Nahçıvan'dan Van'a getirilen hasta başarılı ameliyatla hayata tutundu