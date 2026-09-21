genç milli bisikletçiler montréal parkurunda ay-yıldız için pedal çevirecek

montreal programı ve milli sporcular:

Türkiye, 20-27 Eylül 2026 tarihlerinde Montréal'de yapılacak UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası'nda U23 Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde beş sporcu ile mücadele edecek. Kadroda Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci, Arda Tekirdağ, Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler yer alıyor.

Milli sporcular, hem bireysel zamana karşı hem de yol yarışı disiplinlerinde ay-yıldızlı formayla yarışacak. Mücadele, 21 Eylül'de başlayacak U23 Erkekler Bireysel Zamana Karşı yarışıyla açılacak; Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ 31,3 kilometrelik parkurda zamana karşı pedala basacak. 22 Eylül'de Genç Erkekler Bireysel Zamana Karşı'da Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler 20,3 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.

yol yarışları ve tur düzeni:

Genç Erkekler yol yarışı 24 Eylül'de, U23 Erkekler yol yarışı ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. Genç Erkekler kategorisinde sporcular 10 tur sonunda toplam 134 kilometreyi tamamlayacak; U23 kategorisinde ise 13 tur üzerinden 174,2 kilometre koşulacak. U23 yol yarışında Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ ay-yıldızlı formayla start alacak.

parkur özellikleri ve federasyonun değerlendirmesi:

Bireysel zamana karşı parkurları Montreal'in Avenue du Parc bölgesinden başlayıp Parc Jeanne-Mance'ta sona eriyor. U23 Erkekler ve Genç Erkekler yol yarışları Parc Jeanne-Mance'tan start alıp Mont-Royal çevresinde oluşturulan 13,4 kilometrelik şehir parkurunda koşulacak. Mont-Royal parkuru, tırmanışları, teknik virajları ve sürekli değişen ritmiyle yarışın karakterini belirleyen ana etkenler arasında yer alıyor.

Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası, bisiklet sporunun en üst düzey organizasyonlarından biri. Genç sporcularımızın ay-yıldızlı formayla dünya sahnesinde yer almaları; sportif gelişimleri, uluslararası deneyimleri ve Türk bisikletinin geleceği açısından büyük önem taşıyor." Müftüoğlu, Montreal'de görev alacak sporculara ve teknik ekibe başarı dileğinde bulundu ve federasyonun hedefinin genç sporcuları uluslararası rekabete hazırlamak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI EMİN MÜFTÜOĞLU (SOLDAN ALTINCI), ŞAMPİYONAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU