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Genç mucitler Diyarbakır'da: TEKNOFEST finalistleri SANKO'da projelerini sundu

Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar, SANKO yürütücülüğündeki TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler finalist öğrencilerinin projelerini inceledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Taylan Polat

Genç mucitler Diyarbakır'da: TEKNOFEST finalistleri SANKO'da projelerini sundu

Bakan ve Bayraktar finalistlerle bir araya geldi:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SANKO Holding yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın finalist öğrencilerini ziyaret ederek projelerini inceledi. Yetkililer, gençlerin geliştirdiği çözüm odaklı fikirleri dinledi ve ekiplerle birebir görüşmeler yaptı.

başvuru ve finalist sayıları:

Yarışma, Ortaokul Seviyesi kapsamında dört alt kategoride gerçekleştirildi: Astronomi ve Uzay Teknolojileri, Doğa Bilimleri ve Çevresel Farkındalık, Eğitim Teknolojileri ve Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri. Toplam 189 bin 701 takım başvuru yaparken, ön değerlendirmeler sonucunda 101 takım finale kaldı.

Finale kalan takımlar geliştirdikleri projelerini jüriye sunuyor; sunumlar Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

ödül töreni ve SANKO'nun katkısı:

Finali geçen ve dereceye giren takımlar, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Ödül töreni 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı alanında gerçekleştirilecek.

SANKO Holding, 2020'den bu yana TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında yer alıyor ve bu yıl da yedinci kez ana paydaş olarak Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefi doğrultusunda gençleri desteklemeye devam ediyor. Yarışmanın amacı, öğrencilerin yenilikçi fikirlerini teknolojiyle buluşturarak insanlık yararına çözümler üretmelerini sağlamak ve bilim-mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak olarak ifade ediliyor.

Selçuk Bayraktar ziyaret sırasında finalist öğrencilere başarı dileklerini iletti ve projelerin değerlendirme sürecinin adil ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

BAKAN KACIR VE SELÇUK BAYRAKTAR, SANKO YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TEKNOFEST İNSANLIK YARARINA...

BAKAN KACIR VE SELÇUK BAYRAKTAR, SANKO YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN TEKNOFEST İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASINI ZİYARET ETTİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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