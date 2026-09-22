Genç müftü Dicle'nin dini hayatına yön vermeye başladı

Dicle ilçesinde göreve başladı

Serdar Baysoy, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde İlçe Müftüsü olarak göreve başladı. Resmi atama Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla gerçekleşirken, Baysoy ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Eğitim ve görev geçmişi:

İlk, orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamlayan Baysoy, 2011 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. Üniversite yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Şırnak'ın İdil ilçesinde imam-hatip olarak göreve başladı. Lisansını tamamladıktan sonra Mersin'in Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde imam-hatip görevlerinde bulundu.

2019 yılında İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne kursiyer olarak atanan Baysoy, 2022'de İzmir Gaziemir ilçesinde iki yıl vaiz olarak görev yaptı. 2024 yılında ise İzmir İl Müftülüğü'nde fetva vaizi olarak görev aldı.

Yeni görevde öncelikler ve hedefleri:

Baysoy, göreve başlama tarihini 18 Eylül 2026 olarak duyurdu ve Müftülüğün yalnızca idari bir sorumluluk değil, aynı zamanda dini liderlik makamı olduğunu vurguladı. Kendisi, din görevlileriyle birlikte yürüteceği, toplumun her kesimine ulaşmasını arzuladığı projeler üzerinde çalışmanın heyecanını taşıdığını belirtti.

Baysoy, ilçedeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile uyum içinde çalışmayı hedeflediğini; din hizmeti sunmanın verdiği manevi huzuru hissettiğini; görev süresi sonrası geride güzel hizmetler ve hoş bir seda bırakmayı amaçladığını söyledi. Konuşmasında, "Güzel ilçemizde 18 Eylül 2026 tarihi itibari ile Müftülük görevine başladım. Müftülük sadece idari bir görev değil, aynı zamanda dini bir liderlik makamıdır. İlçenin dini hayatı, rehberliği gibi manevi sorumluluğu olan bir görevdir. Bir taraftan yeni bir çevre, yeni çalışma arkadaşları ve yeni bir halkla tanışacak olmanın enerjisini yaşarken diğer taraftan din görevlileri ile beraber yürüteceğimiz ve toplumun her kesimine ulaşmasını arzuladığım bazı projelerin heyecanı içerisindeyim. İlçedeki diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile uyum içerisinde olmak isterim. Din hizmeti sunmanın verdiği manevi huzuru hissetmekteyim. Temel gayem ilçemizdeki görev sürem bittikten sonra arkamda güzel hizmetler ve hoş bir seda bırakabilmektir. Rabbim hayırla gelmeyi ve hayırla ayrılmayı nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

Aslen Batmanlı olan ve 1993 yılında Mersin'de doğan Dicle İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇE MÜFTÜSÜ OLARAK ATANAN SERDAR BAYSOY, İLÇEYE GELEREK GÖREVE BAŞLADI.