Genç mühendisler dikey inişte sınanıyor: TEKNOFEST finali başlıyor

Final haftası ve hedefler:

TEKNOFEST 2026 Dikey İnişli Roket Yarışması’nda finale kalan 15 takım, roketlerini 14-18 Eylül tarihleri arasında TÜBİTAK SAGE kampüsünde test edip gerçek atışlarla otonom iniş yeteneklerini gösterecek. Yarışma, katılımcılardan yalnızca yükseğe çıkmayı değil, inişi yapısal bütünlüğü koruyarak, devrilmeden ve hedeflenen hız aralığında tamamlamalarını istiyor.

Yarışmanın kısa tanımı:

2022'de ilk defa düzenlenen etkinlik, Soğuk Gaz İtki Sistemi kullanılarak yapılan dünya çapındaki ilk yarışma olma özelliğini taşıyor. Takımlar, roketlerini Havada Askıda Tutma Sistemi ile entegre ederek önce belirlenen irtifaya kaldıracak, serbest bırakma sonrası aviyonik ve itki sistemlerinin koordinasyonuyla kontrollü inişi gerçekleştirecek.

iniş aşamasının teknik gereklilikleri:

Final atışlarında roketler Havada Askıda Tutma Sistemi sayesinde yaklaşık 8-10 metre irtifaya çıkarılacak. Serbest bırakma anından itibaren aviyonik sistem devreye giriyor; iniş Soğuk Gaz İtki Sistemi ile otonom kontrol tarafından yönetilecek. Kritik başarı kriteri, roketin hedef bölgeye 0 ile 0,2 m/s arasındaki yaklaşma hızıyla, hasar görmeden ve devrilmeden iniş yapmasıdır.

bütüncül mühendislik gereksinimi:

Yarışma; uçuş kontrolü, aviyonikler, mekanik tasarım, itki ve otonom sistemlerin bir arada çalıştığı bütüncül bir mühendislik problemini temsil ediyor. Bu sayede öğrenciler yalnızca teorik tasarım değil, gerçek dünyada mühendislik süreçlerini deneyimleme fırsatı buluyor.

takımlar, başvuru ve değerlendirme süreçleri:

Yarışmaya 331 takım başvurdu; ön elemanları geçip finale kalan 15 takım ile birlikte finalistlerde toplam 149 üye bulunuyor. Yarışmaya başvuran toplam üye sayısı 796 olarak kaydedildi. Katılımcılar 18-29 yaş aralığında olup Türkiye'nin 15 farklı ilinden gelen ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlardan oluşuyor.

Takımlar en az 4, en fazla 10 kişiden oluşabiliyor; her takımda en az bir Makina Mühendisliği veya Uçak-Uzay Mühendisliği öğrencisi ile en az bir Elektrik/Elektronik Mühendisliği öğrencisi bulunması şartı aranıyor. Yarışmacılar final öncesinde Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Atışa Hazırlık Raporu olmak üzere üç aşamalı değerlendirmeden geçti.

final programı ve ödüller:

Final haftası programı yoğun bir teste sahne olacak: 14 Eylülde yerleşme ve oryantasyon, mekanik-elektronik kontroller, tartı ve sızdırmazlık testleri; 15-16 Eylülde sızdırmazlık ve kalkış denemeleri; 16 Eylülden itibaren ise iniş denemeleri başlayacak. Esnek halatla yapılan uygulamalı iniş denemelerinin ardından 17-18 Eylülde yarışma atışları gerçekleştirilecek.

Yarışmanın sonunda dereceye giren takımlara toplam 750 bin TL ödül dağıtılacak: birinci 300 bin TL, ikinci 250 bin TL, üçüncü 200 bin TL alacak.

amacı ve sonuç beklentisi:

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde, TÜBİTAK koordinasyonuyla düzenlenen TEKNOFEST, gençleri yüksek teknoloji alanlarında özgün çözümler geliştirmeye teşvik etmeyi ve çok disiplinli ekiplerin gerçek mühendislik süreçlerini deneyimlemesini sağlamayı hedefliyor. Dikey İnişli Roket Yarışması ise bu hedefin somut bir sınavı olarak, takımların birkaç dakikalık kritik bir uçuşta tüm sistemlerini bir arada çalıştırma yeteneklerini test edecek.

TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA DÜZENLENEN DİKEY İNİŞLİ ROKET YARIŞMASI’NDA FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR.