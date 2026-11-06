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Genç Mustafa Demir davasında mahkumiyet: sanıklara 22 yıldan 25 yıla kadar hapis

Gaziantep'te 17 yaşındaki Mustafa Demir'in bıçaklandığı davada mahkeme, üç sanığa toplam 22 yıl 1 aydan 25 yıla kadar hapis cezası verdi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Genç Mustafa Demir davasında mahkumiyet: sanıklara 22 yıldan 25 yıla kadar hapis

mahkeme kararı:

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı görülen duruşmada heyet, yargılama sonucunda üç sanık hakkında hüküm kurdu ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, Y.E.'ye çocuğu kasten öldürme suçundan 16 yıl 3 ay, M.E.'ye 18 yıl 4 ay, A.A.'ya ise 19 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Cezaların belirlenmesinde sanıkların suç tarihindeki yaşları ile takdiri indirim hükümleri dikkate alındı.

ceza detayları:

Olayda yaralanan C.N.S. yönünden çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs suçundan her bir sanığa ayrı ayrı 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Bu suç yönünden hâkimin takdirinde haksız tahrik, yaş ve takdiri indirim hükümleri uygulandı.

İki suçtan verilen cezaların toplamında Y.E.'nin cezası 22 yıl 1 ay, M.E.'nin 24 yıl 2 ay, A.A.'nın ise 25 yıl hapis olarak belirlendi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

olayın geçmişi:

Olay, 11 Ocak 2026 günü akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi Özdemir Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Demir (17) ve C.N.S. (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen şüpheliler Y.E., M.E. ve A.A.'yı yakalayarak işlemlerini başlattı. Haberde adı geçen diğer yaralının hastanedeki tedavisinin ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

MUSTAFA DEMİR (17) HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

MUSTAFA DEMİR (17) HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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