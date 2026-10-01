genç nörobilimci ahmet kağan islam iki birincilik ve bir ikincilikle öne çıktı

özet başarılar:

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Kağan İslam, tıp eğitimi devam ederken nörobilim alanında üç ayrı çalışmayla dikkat çekti. İslam; Parkinson araştırmasıyla poster yarışmasında birincilik, Alzheimer çalışmasıyla Uluslararası Nörobilim Günleri'nde ikincilik ve beyin ölümü değerlendirmesine yönelik geliştirdikleri "DADA İndeksi" ile bir başka öğrenci kongresinde birincilik ödülü aldı.

parkinson çalışması:

Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın danışmanlığında Ahmet Kağan İslam ve Elif Ceyda Ebeş tarafından sunulan çalışma, Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen GEMSTONE Projesi kapsamında düzenlenen ACUNeuroConnect 2025 etkinliğinde poster sunum yarışmasında birinciliğe layık görüldü. Çalışma, Parkinson hastalığında erken belirtilerden biri olan tat kaybının hastalığın gelişim süreciyle ilişkisini deneysel olarak ele alıyor ve tat uyarılarının rolüne dair yeni bir yaklaşıma işaret ediyor.

alzheimer araştırması:

İslam, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Nörobilim Günleri kapsamında koku kaybının Alzheimer oluşum sürecindeki olası rolünü inceleyen poster çalışması ile ikincilik elde etti. Araştırma, koku kaybının Alzheimer’da yalnızca bir sonuç olmayıp hastalığın gelişiminde etkili olabilecek bir faktör olabileceği hipotezini öne çıkarıyor ve erken belirti tanımlamalarında yeni tartışma alanları açıyor.

dada indeksi ve beyin ölümü çalışması:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen "Travmada Multidisipliner Yaklaşım" Öğrenci Kongresi'nde Ahmet Kağan İslam ile Mert Yüksel'in birlikte hazırladığı "DADA İndeksi" çalışması jüri tarafından kongrenin en başarılı projesi seçilerek birincilik ödülüne layık görüldü. Çalışma, beyin ölümü değerlendirmesine yönelik pratik bir yaklaşım sunmayı hedefliyor ve öğrenci araştırmaları arasında dikkat çeken bir yöntemsel katkı olarak değerlendirildi.

bilimsel yolculuk ve danışmanlığın rolü:

İslam, çocukluk yıllarında belirlediği hedef doğrultusunda beyin cerrahisi ve sinirbilim alanında ilerlemeyi sürdürüyor; erken yaşta "Beyin cerrahı olacağım" dediğini aktarıyor. Lise yıllarında başlayan okuma süreci ve tıp fakültesine giriş sonrasında da değişmeyen hedefi, onu nörobilim çalışmalarına yönlendirdi. Bilimsel sürecin şekillenmesinde Prof. Dr. Mehmet Dumlu Aydın'ın etkisi vurgulanıyor; Aydın'ın ona var olan bilgiler karşısında "Başka ne olabilir?" sorusunu sormayı öğrettiği ve "Neden olmasın?" ile "Ya öyle değilse?" yaklaşımının düşünce biçimini geliştirdiği belirtiliyor.

çalışma temposu ve gençlere mesaj:

İslam, tıp eğitimi sürerken kongre ve sınav dönemlerini aynı anda yürüttüklerini, haftalarca poster, sunum ve deneysel hazırlıklarla yoğun bir tempoda çalıştıklarını anlatıyor. Elde ettiği derecelerin üniversite camiası ve basın tarafından Erzurum'da ilgi görmesini memnuniyetle karşıladığını söylüyor. Genç araştırmacı, bilimsel yola çıkmak isteyenlere başlangıçta her şeyi bilmenin gerekmediğini, önemli olanın harekete geçmek ve süreç içinde öğrenmek olduğunu öğütlüyor. Mesajı net: "Hedef alın, hedefiniz doğrultusunda gereken donanımları kazanın ve üretken, üretici olmayı unutmayın." İslam, beyin cerrahisi ve nörobilim alanında çocukluk hayaliyle başladığı yolculuğunu akademik araştırmalarla sürdürmeyi hedefliyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ AHMET KAĞAN İSLAM, HENÜZ TIP EĞİTİMİ SÜRERKEN NÖROBİLİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA DİKKAT ÇEKİCİ BAŞARILARA İMZA ATTI.