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Genç nüfusta diyabete erken müdahale çağrısı: tanı ve yaşam tarzı önlemleri

Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, Türkiye'nin Avrupa'da diyabet sıklığında lider olduğunu ve gençlerde tip 2 diyabet görülmeye başlandığını söyledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Genç nüfusta diyabete erken müdahale çağrısı: tanı ve yaşam tarzı önlemleri

Diyabet genç nüfusa yayılıyor

Medicana International Samsun Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Düriye Sıla Karagöz Özen, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye'deki diyabet sıklığının endişe verici düzeyde olduğunu ve hastalığın artık genç yaşlara doğru kaydığını bildirdi. Uzman, bu tablonun hem sağlık hem de ekonomik açıdan ülke üzerinde artan bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Diyabetin ülke ve genç nüfustaki boyutu:

Doç. Dr. Özen, ne yazık ki Avrupa'da 1. sırada olduğumuzu belirterek obezite sıklığındaki artışın ergenlik çağından itibaren insülin direnci ve tip 2 diyabet görülmesine yol açtığını ifade etti. Açıklamada, ergenlik ve hatta çocukluk çağında bile metabolik bozuklukların ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekildi ve bunun nedenleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri ile artan kilo problemleri sayıldı.

Uzman, metabolik sendromun komponentleri arasında yer alan hipertansiyon ve diyabetin genç yaşlara indiğini, bu nedenle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve düzenli fiziksel aktivitenin çocukluktan itibaren kazandırılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Belirtiler ve ne zaman başvurulmalı:

Doç. Dr. Özen, diyabetin tipik belirtilerini şöyle özetledi: çok su içme, çok idrara çıkma, doymama, aşırı yeme. Bu belirtilerden biri veya birkaçının bir arada görülmesi durumunda sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret etti. Kan şekeri çok bozulduğunda vücutta katabolik süreç gelişebildiğini, bunun sonucu olarak ani kilo kaybı ve hâlsizlik gibi bulguların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Uzman ayrıca, diyabet komplikasyonlarının semptomlar ortaya çıkmadan önce başlamaya başlayabileceğini vurguladı. Prediyabet döneminde bile damar, göz ve böbreklerle ilgili hasarlar ile sinirlerde nöropati tabloyu hazırlayabiliyor; bu nedenle erken taramanın önemi büyüktür.

Diyabetin ilerlemiş evresinde ortaya çıkabilen nöropati belirtileri arasında ayak yanmaları, karıncalanma ve his kayıpları yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Özen, aile öyküsü olan, fazla kilolu ya da belirtiler taşıyan kişilerin vakit kaybetmeden tarama yaptırmalarını önerdi.

Son olarak, diyabetin önlenmesinde ve seyrinin kontrol altında tutulmasında en etkili yaklaşımların sağlıklı beslenme, düzenli spor, yeterli uyku ve kılavuzlarda önerilen aralıklarla kan şekeri ölçümlerinin yapılması olduğunu belirtti ve toplum genelinde bu konularda farkındalığın artırılması çağrısında bulundu.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. DÜRİYE SILA KARAGÖZ ÖZEN, TÜRKİYE’NİN DİYABETTE AVRUPA BİRİNCİSİ...

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. DÜRİYE SILA KARAGÖZ ÖZEN, TÜRKİYE’NİN DİYABETTE AVRUPA BİRİNCİSİ OLDUĞUNU, GENÇ YAŞTA GÖRÜLME ORANININ DA ARTTIĞI HASTALIKLA ALAKALI OLARAK ÇOK SU İÇME, ÇOK İDRARA ÇIKMA, DOYMAMA VE AŞIRI YEME GİBİ DAVRANIŞLARIN HASTALIĞIN HABERCİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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