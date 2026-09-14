Genç nüfusun gölgesinde eğitim yılına başlangıç: Muş'ta 91 bin öğrenci ders başı yaptı

Eğitim yılı törenle başladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 701 okulda eğitim gören 91 bin öğrenci Muş'ta ders başı yaptı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen açılış programı, Türk Telekom İlkokulu bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, sekizinci sınıf öğrencileri ise okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çiçek vererek yeni döneme sıcak bir başlangıç yaptı. Kent genelinde ilk ders zili aynı gün tüm okullarda çalındı.

Vali Avni Çakır'ın mesajı:

Vali Avni Çakır, Muş'ta genç nüfusun yoğun olduğuna dikkat çekerek gençlerin eğitim hayatına kazandırılmasının ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Çakır, "Gençlerimizi okumaya sevk etmekten başka bir çaremiz olmadığını her fırsatta söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Vali Çakır konuşmasında, öğrencilerin ileride ülkenin çeşitli alanlarında görev alacağına işaret ederek, "Bugünün öğrencileri yarının idarecileri, mühendisleri, müdürleri, kaymakamları, valileri, hakimleri ve savcıları olacaklar" dedi ve sanat, spor, kültür ile sosyal faaliyetlerin eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Tören katılımcıları ve okul ziyaretleri:

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu. İlk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Çakır, beraberindeki heyetle sınıfları ziyaret ederek öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Programa Muş Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Vali Yardımcısı Metin Baskın, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

MUŞ’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE 701 OKULDA 91 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI.